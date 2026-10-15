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SE REANUDAN LOS ATAQUE A RUSIA
(15/10/26) -
Ucrania - El teórico pacto propuesto por Washington
de no agresión a infraestructura no estaría funcionando. El
presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, anunció la
reanudación de los ataques contra refinerías rusas, una vez
finalizada la pausa en las agresiones contra
infraestructuras energéticas que el presidente de Estados
Unidos, Donald Trump, anunció el pasado domingo y que ni
Moscú ni Kiev confirmaron de un modo oficial.
OTRA VEZ FRENTE AL JUZGADO
(15/10/26) - Estados
Unidos - Nicolás Maduro vuelve al juzgado para otra audiencia. Un
juez federal de Estados Unidos había fijado para este ayer jueves una
audiencia en Nueva York en la que el ex presidente venezolano, Nicolás
Maduro, y su esposa, Cilia Flores, respondieron a nuevos cargos por
conspiración para cometer torturas, imputados por la Fiscalía
estadounidense la semana pasada. La Fiscalía presentó hace una semana la
imputación por conspiración para cometer torturas y extendió a Flores el
cargo de narcoterrorismo, que hasta entonces solo recaía sobre el ex
mandatario venezolano Nicolás Maduro. Los dos continúan acusados de
conspiración para importar cocaína hacia territorio estadounidense, y de
posesión y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos
destructivos.
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