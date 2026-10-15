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Noticias:  Viernes 16 de Octubre de 2026

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SE REANUDAN LOS ATAQUE A RUSIA

(15/10/26) - Ucrania - El teórico pacto propuesto por Washington de no agresión a infraestructura no estaría funcionando. El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, anunció la reanudación de los ataques contra refinerías rusas, una vez finalizada la pausa en las agresiones contra infraestructuras energéticas que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el pasado domingo y que ni Moscú ni Kiev confirmaron de un modo oficial.

OTRA VEZ FRENTE AL JUZGADO

(15/10/26) - Estados Unidos - Nicolás Maduro vuelve al juzgado para otra audiencia. Un juez federal de Estados Unidos había fijado para este ayer jueves una audiencia en Nueva York en la que el ex presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, respondieron a nuevos cargos por conspiración para cometer torturas, imputados por la Fiscalía estadounidense la semana pasada. La Fiscalía presentó hace una semana la imputación por conspiración para cometer torturas y extendió a Flores el cargo de narcoterrorismo, que hasta entonces solo recaía sobre el ex mandatario venezolano Nicolás Maduro. Los dos continúan acusados de conspiración para importar cocaína hacia territorio estadounidense, y de posesión y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos.

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