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FRANCIA CON TOQUES DE QUEDAS
(19/10/26) -
Francia - El gobierno de Francia recurrió a toques de
queda parciales en varias ciudades para contener una ola de
violencia. Los destrozos y saqueos en las manifestaciones
dejaron cerca de 2.400 detenidos y alrededor de 1.000
agentes de seguridad pública heridos durante el fin de
semana. El primer ministro, Sébastien Lecornu, ordenó a los
prefectos aplicar las restricciones nocturnas tras una
reunión de crisis en el Ministerio del Interior. La decisión
se conoció después de que el jefe de gobierno
centroderechista presidiera una célula interministerial de
crisis centrada en: la asistencia económica a comerciantes
afectados, la cobertura de seguros y el seguimiento judicial
de los responsables de los saqueos. Antes de anunciar los
toques de queda, el gabinete de Laurent Nuñez, ministro del
Interior, había consultado a varios prefectos para evaluar
si las restricciones resultaban útiles en sus territorios.
Unas 1.500 tiendas fueron saqueadas en al menos diez
ciudades. Las manifestaciones del sábado reunieron a unas
550.000 personas (800.000 según la central sindical CGT) en
protestas que habían comenzado semanas antes como un
movimiento estudiantil contra las condiciones precarias en
los liceos y se ampliaron al reclamo por la inflación y el
deterioro de los servicios públicos. Grupos encapuchados se
infiltraron en las marchas pacíficas y desataron una oleada
de saqueos, incendios y enfrentamientos con la policía.
TRUMP VOTA POR NETANYAHU
(19/10/26) - Estados
Unidos - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, salió a
respaldar a Benjamín Netanyahu. A una semana de las elecciones israelíes
Trump dijo que el primer ministro israelí "Es un gran guerrero, fuerte,
valiente y brillante". El presidente de EE UU, que había rechazado
pronunciarse sobre los comicios del próximo 27, dice ahora que elegir a
cualquier otro líder en Israel sería un error. Las elecciones israelíes
se presentan de momento muy igualadas, por lo cual el presidente de
Estados Unidos ha decidido hacer público su apoyo al actual primer
ministro conservador (Netanyahu). El republicano se embarcó junto a
Netanyahu en la aventura de desatar una guerra en Irán el pasado
febrero.
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