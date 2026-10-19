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Noticias:  Martes 20 de Octubre de 2026

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FRANCIA CON TOQUES DE QUEDAS

(19/10/26) - Francia - El gobierno de Francia recurrió a toques de queda parciales en varias ciudades para contener una ola de violencia. Los destrozos y saqueos en las manifestaciones dejaron cerca de 2.400 detenidos y alrededor de 1.000 agentes de seguridad pública heridos durante el fin de semana. El primer ministro, Sébastien Lecornu, ordenó a los prefectos aplicar las restricciones nocturnas tras una reunión de crisis en el Ministerio del Interior. La decisión se conoció después de que el jefe de gobierno centroderechista presidiera una célula interministerial de crisis centrada en: la asistencia económica a comerciantes afectados, la cobertura de seguros y el seguimiento judicial de los responsables de los saqueos. Antes de anunciar los toques de queda, el gabinete de Laurent Nuñez, ministro del Interior, había consultado a varios prefectos para evaluar si las restricciones resultaban útiles en sus territorios. Unas 1.500 tiendas fueron saqueadas en al menos diez ciudades. Las manifestaciones del sábado reunieron a unas 550.000 personas (800.000 según la central sindical CGT) en protestas que habían comenzado semanas antes como un movimiento estudiantil contra las condiciones precarias en los liceos y se ampliaron al reclamo por la inflación y el deterioro de los servicios públicos. Grupos encapuchados se infiltraron en las marchas pacíficas y desataron una oleada de saqueos, incendios y enfrentamientos con la policía.

TRUMP VOTA POR NETANYAHU

(19/10/26) - Estados Unidos - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, salió a respaldar a Benjamín Netanyahu. A una semana de las elecciones israelíes Trump dijo que el primer ministro israelí "Es un gran guerrero, fuerte, valiente y brillante". El presidente de EE UU, que había rechazado pronunciarse sobre los comicios del próximo 27, dice ahora que elegir a cualquier otro líder en Israel sería un error. Las elecciones israelíes se presentan de momento muy igualadas, por lo cual el presidente de Estados Unidos ha decidido hacer público su apoyo al actual primer ministro conservador (Netanyahu). El republicano se embarcó junto a Netanyahu en la aventura de desatar una guerra en Irán el pasado febrero.

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