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Noticias:  Miércoles 21 de Octubre de 2026

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MILITARES A LAS CALLES

(20/10/26) - Europa - Italia y Francia pusieron a sus militares en las calles. Paris y Roma decidieron reforzaron sus dispositivos de seguridad con tropas y miles de policías ante una ola de protestas que derivaron en actos de violencia. Las manifestaciones comenzaron por el costo de vida y derivaron en focos de saqueos, incendios y enfrentamientos en varias ciudades europeas. El Gobierno de Giorgia Meloni aprobó el envío de 500 militares a Milán, mientras que el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, prometió un despliegue "masivo" de agentes para la nueva jornada de movilizaciones prevista para el próximo sábado.

TRUMP PIDE A ZELENSKI QUE NEGOCIE

(20/10/26) - Estados Unidos - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió a Zelenski negociar con Moscú. Trump le pidió al ucraniano Volodímir Zelenski, que acepte un acuerdo de paz con el ruso Vladímir Putin y afirmó que su país no ha recibido "nada a cambio, salvo un precio elevado del diésel" por la ayuda enviada a Ucrania. Si Zelenski no se muestra dispuesto a pactar, advirtió la Casa Blanca, el desenlace "será algo muy negativo". El mandatario republicano advirtió que Europa está cansada de la guerra y dijo que la paz no llega por el "odio" que se tienen los líderes de Kiev y Moscú.

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