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MILITARES A LAS CALLES
(20/10/26) -
Europa - Italia y Francia pusieron a sus militares en
las calles. Paris y Roma decidieron reforzaron sus
dispositivos de seguridad con tropas y miles de policías
ante una ola de protestas que derivaron en actos de
violencia. Las manifestaciones comenzaron por el costo de
vida y derivaron en focos de saqueos, incendios y
enfrentamientos en varias ciudades europeas. El Gobierno de
Giorgia Meloni aprobó el envío de 500 militares a Milán,
mientras que el primer ministro francés, Sébastien Lecornu,
prometió un despliegue "masivo" de agentes para la nueva
jornada de movilizaciones prevista para el próximo sábado.
TRUMP PIDE A ZELENSKI QUE NEGOCIE
(20/10/26) - Estados
Unidos - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió a
Zelenski negociar con Moscú. Trump le pidió al ucraniano Volodímir
Zelenski, que acepte un acuerdo de paz con el ruso Vladímir Putin y
afirmó que su país no ha recibido "nada a cambio, salvo un precio
elevado del diésel" por la ayuda enviada a Ucrania. Si Zelenski no se
muestra dispuesto a pactar, advirtió la Casa Blanca, el desenlace "será
algo muy negativo". El mandatario republicano advirtió que Europa está
cansada de la guerra y dijo que la paz no llega por el "odio" que se
tienen los líderes de Kiev y Moscú.
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