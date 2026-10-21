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VOLVER A LA NEGOCIACIÓN
(21/10/26) -
Europa - El presidente ruso Vladimir Putin aceptó
reanudar conversaciones trilaterales con Estados Unidos y
Ucrania. Serán a partir del 10 de noviembre para tratar un
eventual fin de la guerra. La noticia se conoció tras una
reunión en San Petersburgo con el enviado estadounidense
Steve Witkoff. El funcionario de Trump ndicó que el acuerdo
fue alcanzado "en principio" durante un encuentro que, de
acuerdo con el Kremlin, se extendió por unas tres horas. Las
partes no celebraban este tipo de contactos desde febrero
pasado. Rusia propuso que las conversaciones con Washington
y Kiev se concentren en las garantías de seguridad para
ambos países una vez terminado el conflicto. Para Moscú el
objetivo es construir "un sistema de seguridad para Rusia y
Ucrania después de que termine el conflicto". Por su parte
el presidente ucraniano, Zelenski, aceptó que necesita
negociar con Rusia pese a perder territorio: "Es una manera
realista de terminar la guerra" dijo.
MILEI SE METE EN LAS ELECCIONES DE ESPAÑA
(21/10/26) - España
- El presidente argentino de gira por Madrid, Javier Milei, cargó otra
vez con insultos contra el presidente español Pedro Sánchez. Dio una
conferencia en el Fórum Europa celebrada en el Real Casino Gran Círculo,
apenas a 200 metros de la Puerta del Sol epicentro de las protestas por
derecho a la vivienda. El presidente de Argentina logra ser centro de
atención en cualquiera de sus viajes a España y esta vez lo fue más por
hacerlo en plena precampaña de unas elecciones generales cruciales para
el país. Milei ha vuelto a mostrarse cercano a dirigentes como Isabel
Díaz Ayuso y Santiago Abascal, a los que ha llamado "amigos", y también
a cargado contra a Pedro Sánchez (PSOE), al que ha llamado "delincuente
y ladrón" además de decir que en las elecciones venideras había que
"echar a los socialistas a patadas".
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