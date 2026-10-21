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Noticias:  Jueves 22 de Octubre de 2026

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VOLVER A LA NEGOCIACIÓN

(21/10/26) - Europa - El presidente ruso Vladimir Putin aceptó reanudar conversaciones trilaterales con Estados Unidos y Ucrania. Serán a partir del 10 de noviembre para tratar un eventual fin de la guerra. La noticia se conoció tras una reunión en San Petersburgo con el enviado estadounidense Steve Witkoff. El funcionario de Trump ndicó que el acuerdo fue alcanzado "en principio" durante un encuentro que, de acuerdo con el Kremlin, se extendió por unas tres horas. Las partes no celebraban este tipo de contactos desde febrero pasado. Rusia propuso que las conversaciones con Washington y Kiev se concentren en las garantías de seguridad para ambos países una vez terminado el conflicto. Para Moscú el objetivo es construir "un sistema de seguridad para Rusia y Ucrania después de que termine el conflicto". Por su parte el presidente ucraniano, Zelenski, aceptó que necesita negociar con Rusia pese a perder territorio: "Es una manera realista de terminar la guerra" dijo.

MILEI SE METE EN LAS ELECCIONES DE ESPAÑA

(21/10/26) - España - El presidente argentino de gira por Madrid, Javier Milei, cargó otra vez con insultos contra el presidente español Pedro Sánchez. Dio una conferencia en el Fórum Europa celebrada en el Real Casino Gran Círculo, apenas a 200 metros de la Puerta del Sol epicentro de las protestas por derecho a la vivienda. El presidente de Argentina logra ser centro de atención en cualquiera de sus viajes a España y esta vez lo fue más por hacerlo en plena precampaña de unas elecciones generales cruciales para el país. Milei ha vuelto a mostrarse cercano a dirigentes como Isabel Díaz Ayuso y Santiago Abascal, a los que ha llamado "amigos", y también a cargado contra a Pedro Sánchez (PSOE), al que ha llamado "delincuente y ladrón" además de decir que en las elecciones venideras había que "echar a los socialistas a patadas".

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