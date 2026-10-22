Noticias: Viernes 23 de Octubre de 2026

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LOS ENOJADOS

Como un fuego que ilumina se enciende Paris, Milán, Roma, Lyon, Bruselas, Atenas, y la lista sigue.

Hoy en el Mundo:

Noticias Destacadas del día

OTRO SÁBADO FRANCÉS

(22/10/26) - Francia - Paris espera el fin de semana con incertidumbre y en guardia. Habrá miles de policías en las calles y el Ejecutivo solo autorizó la marcha convocada por la central sindical. Tras el 17-O, (17 de Octubre 2026) como ya se ha bautizado la jornada del sábado pasado, una de las más violentas que ha vivido Francia en décadas, el país teme un 24-O este sábado próximo dado que hay convocadas nuevas protestas en todo el territorio nacional. El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció que, para prevenir nuevos disturbios solo ha sido autorizada (legal) la marcha convocada por los sindicatos.

VUELVE LA CALMA ENTRE MADRID Y ROMA

(22/10/26) - España - Luego de la profunda crisis desatada en Ceuta, Madrid y Roma levantan controles fronterizos recíprocos. Los gobiernos de España e Italia han acordado levantar los controles en sus fronteras interiores, vigentes desde que el Ejecutivo de Giorgia Meloni (Italia) impuso esta medida como respuesta a la entrada irregular de miles de migrantes procedentes de Marruecos a Ceuta a finales de julio pasado. El Ministerio del Interior español ha informado que la decisión, adoptada "tras un minucioso análisis de la situación", irá acompañada de un refuerzo del intercambio de información para preservar la seguridad del denominado espacio Schengen.

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