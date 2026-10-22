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LOS ENOJADOS
Como un fuego que ilumina se enciende Paris, Milán, Roma, Lyon,
Bruselas, Atenas, y la lista sigue.
Hoy en el Mundo:
Noticias Destacadas del día
OTRO SÁBADO FRANCÉS
(22/10/26) -
Francia - Paris espera el fin de semana con
incertidumbre y en guardia. Habrá miles de policías en las
calles y el Ejecutivo solo autorizó la marcha convocada por
la central sindical. Tras el 17-O, (17 de Octubre 2026) como
ya se ha bautizado la jornada del sábado pasado, una de las
más violentas que ha vivido Francia en décadas, el país teme
un 24-O este sábado próximo dado que hay convocadas nuevas
protestas en todo el territorio nacional. El presidente
francés, Emmanuel Macron, anunció que, para prevenir nuevos
disturbios solo ha sido autorizada (legal) la marcha
convocada por los sindicatos.
VUELVE LA CALMA ENTRE MADRID Y ROMA
(22/10/26) - España
- Luego de la profunda crisis desatada en Ceuta, Madrid y Roma levantan
controles fronterizos recíprocos. Los gobiernos de España e Italia han
acordado levantar los controles en sus fronteras interiores, vigentes
desde que el Ejecutivo de Giorgia Meloni (Italia) impuso esta medida
como respuesta a la entrada irregular de miles de migrantes procedentes
de Marruecos a Ceuta a finales de julio pasado. El Ministerio del
Interior español ha informado que la decisión, adoptada "tras un
minucioso análisis de la situación", irá acompañada de un refuerzo del
intercambio de información para preservar la seguridad del denominado
espacio Schengen.
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SHOW 6420
LOS ENOJADOS
EN CASO DE
QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE PODCAST
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