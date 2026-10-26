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Noticias:  Martes 27 de Octubre de 2026

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EL PAPA CONFIRMÓ GIRA SUDAMERICANA

(26/10/26) - Sudamérica - Finalmente El Vaticano confirmó la gira sudamericana del Papa. El papa León XIV confirmó que mantendrá su viaje a Uruguay, Argentina y Perú, previsto del 6 al 17 de noviembre, después de que su reciente operación por cáncer de pulmón pusiera en duda la posibilidad de que realizara dicha gira. El pontífice anunció la decisión con un mensaje publicado en su cuenta de X donde dice "Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida". Así recordó su paso por Perú y su ilusión por llevar adelante su próxima visita a Sudamérica.

PUENTE ENTRE CHINA Y COREA DEL NORTE

(26/10/26) - Corea del Norte - Los lazos entre China y Corea del Norte se refuerzan con un nuevo puente. Kim Jong-un visitó China a través del puente recién inaugurado en Dandong. El mandatario fue recibido por el primer ministro, Li Qiang, en la ciudad fronteriza, a semanas de la cumbre APEC que reunirá a Trump, Putin y Xi Jinping en Shenzhen. Wang Huning, el principal asesor político de China, se reunió con Kim en Dandong, donde le transmitió "los cordiales saludos y mejores deseos del presidente chino Xi Jinping", y añadió que Wang "lo despidió en el Nuevo Puente del Río Yalu, que une China y Corea del Norte".

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