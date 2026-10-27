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Noticias Destacadas del día
FAMILIA BOLSONARO A ESTADOS UNIDOS
(27/10/26) -
Brasil - Flávio Bolsonaro partió con su familia hacia
los Estados Unidos. El Departamento de Estado de Estados
Unidos confirmó que concedió visados a Flávio Bolsonaro y a
su familia horas después de que aliados del dirigente
aseguraran que había abandonado Brasil rumbo a territorio
estadounidense. Un portavoz de la cartera que dirige Marco
Rubio confirmó que "el Departamento de Estado expedirá
visados a Flávio Bolsonaro y a su familia y les permitirá
entrar en Estados Unidos". El alto cargo de la
Administración estadounidense no precisó si el senador ya
había salido de Brasil o si se encontraba en camino hacia
Estados Unidos. La noticia luego se confirmó: El senador
brasileño Flávio Bolsonaro ha abandonado el país con destino
a Estados Unidos tras su derrota en la segunda vuelta de las
elecciones.
ELECCIONES EN ISRAEL
(27/10/26) - Israel
- El gobierno de Netanyahu se sometió a escrutinio público en unas
elecciones que tuvieron la máxima asistencia popular en las últimas dos
décadas y media. Los primeros sondeos a pie de urna de las elecciones en
Israel, al cierre de la votación del martes, mostraron al bloque
opositor con una ligera ventaja sobre el bando del primer ministro
Benjamin Netanyahu; no obstante, el bloque opositor no alcanzó la
mayoría absoluta en la Knéset (Parlamento), que cuenta con 120 escaños.
En esta ocasión, dichos partidos de derecha (que forman parte del
espectro político convencional) se comprometieron, en su mayoría, a
colaborar con el partido Yashar, liderado por el principal rival
opositor, Gadi Eisenkot, con el fin de conformar una coalición opositora
capaz de desplazar a Netanyahu del centro del poder. Si nadie logra una
mayoría, Israel volvería a las urnas con Netanyahu como primer ministro
en funciones.
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