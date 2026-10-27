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Noticias:  Miércoles 28 de Octubre de 2026

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FAMILIA BOLSONARO A ESTADOS UNIDOS

(27/10/26) - Brasil - Flávio Bolsonaro partió con su familia hacia los Estados Unidos. El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó que concedió visados a Flávio Bolsonaro y a su familia horas después de que aliados del dirigente aseguraran que había abandonado Brasil rumbo a territorio estadounidense. Un portavoz de la cartera que dirige Marco Rubio confirmó que "el Departamento de Estado expedirá visados a Flávio Bolsonaro y a su familia y les permitirá entrar en Estados Unidos". El alto cargo de la Administración estadounidense no precisó si el senador ya había salido de Brasil o si se encontraba en camino hacia Estados Unidos. La noticia luego se confirmó: El senador brasileño Flávio Bolsonaro ha abandonado el país con destino a Estados Unidos tras su derrota en la segunda vuelta de las elecciones.

ELECCIONES EN ISRAEL

(27/10/26) - Israel - El gobierno de Netanyahu se sometió a escrutinio público en unas elecciones que tuvieron la máxima asistencia popular en las últimas dos décadas y media. Los primeros sondeos a pie de urna de las elecciones en Israel, al cierre de la votación del martes, mostraron al bloque opositor con una ligera ventaja sobre el bando del primer ministro Benjamin Netanyahu; no obstante, el bloque opositor no alcanzó la mayoría absoluta en la Knéset (Parlamento), que cuenta con 120 escaños. En esta ocasión, dichos partidos de derecha (que forman parte del espectro político convencional) se comprometieron, en su mayoría, a colaborar con el partido Yashar, liderado por el principal rival opositor, Gadi Eisenkot, con el fin de conformar una coalición opositora capaz de desplazar a Netanyahu del centro del poder. Si nadie logra una mayoría, Israel volvería a las urnas con Netanyahu como primer ministro en funciones.

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