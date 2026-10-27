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ISRAEL SIN DEFINICIÓN
(27/10/26) -
Israel - El partido del primer ministro Netanyahu
aseguró que la elección fue "robada" por los partidos árabes
y pidió investigar un supuesto fraude electoral. Con más del
85% de los votos escrutados, ni Netanyahu (53 escaños) ni la
oposición de Eisenkot (48) llegan a los 61 de la mayoría
absoluta. Faltan los votos de soldados y diplomáticos, que
pueden quizá cambiar el mapa electoral. Israel deberá
entonces esperar al escrutinio definitivo para saber quién
formará el próximo Gobierno. El bloque del primer ministro
Benjamín Netanyahu mantiene ventaja en el recuento parcial,
pero no alcanza la mayoría de 61 escaños en la Knesset
(parlamento), mientras los partidos árabe-israelíes
registran un resultado que podría resultar decisivo en las
negociaciones. Con los resultados oficiales aún incompletos,
el bloque de Netanyahu se situaba por delante de la alianza
liderada por el ex jefe del Estado Mayor Gadi Eisenkot,
aunque ninguno reunía el respaldo suficiente para formar
gobierno por sí solo. Tanto Netanyahu como Eisenkot
reclamaron el derecho a recibir del presidente Isaac Herzog
el mandato para intentar formar una coalición. El premier
israelí se dirigió a los seguidores reunidos en la sede
electoral de Jerusalén y pidió esperar los "resultados
reales" de las elecciones, aunque defendió la formación de
un gobierno de "derecha fuerte". Por su parte, el principal
opositor y ex jefe del Estado Mayor israelí Gadi Eisenkot
aseguró que "los resultados preliminares arrojan una
desconfianza total en Netanyahu y el gobierno del 7 de
octubre", en referencia al ataque de Hamas de 2023 que
desencadenó la guerra de Gaza.
CHOQUE DE TRENES EN TOLEDO
(27/10/26) - España
- Dos trenes de pasajeros de alta velocidad colisionaron en la línea
Madrid Sevilla. El choque se produjo a primera hora entre Yébenes y
Urda, en Toledo. La colisión entre el AVE y un Iryo se ha producido en
torno a las 8:54 de la mañana hora local, en el kilómetro 118 de la
línea Madrid-Sevilla, y ha provocado que hasta cuatro vagones
descarrilaran y cayeran por un terraplén. Las primeras informaciones
apuntan a varios heridos y al menos 68 muertos tras la colisión de los
dos trenes. La posible causa del choque podría haber sido una "decisión
errónea" desde el centro de control de Atocha, que permitió avanzar al
AVE con semáforo rojo. La localidad de Urda fue la encargada de
habilitar un pabellón para acoger a los posibles afectados por el
accidente ferroviario. La gravedad de los hechos ha hecho que se
suspenda la circulación de trenes en toda la línea de alta velocidad
Madrid-Andalucía.
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