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Noticias:  Jueves 29 de Octubre de 2026

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ISRAEL SIN DEFINICIÓN

(27/10/26) - Israel - El partido del primer ministro Netanyahu aseguró que la elección fue "robada" por los partidos árabes y pidió investigar un supuesto fraude electoral. Con más del 85% de los votos escrutados, ni Netanyahu (53 escaños) ni la oposición de Eisenkot (48) llegan a los 61 de la mayoría absoluta. Faltan los votos de soldados y diplomáticos, que pueden quizá cambiar el mapa electoral. Israel deberá entonces esperar al escrutinio definitivo para saber quién formará el próximo Gobierno. El bloque del primer ministro Benjamín Netanyahu mantiene ventaja en el recuento parcial, pero no alcanza la mayoría de 61 escaños en la Knesset (parlamento), mientras los partidos árabe-israelíes registran un resultado que podría resultar decisivo en las negociaciones. Con los resultados oficiales aún incompletos, el bloque de Netanyahu se situaba por delante de la alianza liderada por el ex jefe del Estado Mayor Gadi Eisenkot, aunque ninguno reunía el respaldo suficiente para formar gobierno por sí solo. Tanto Netanyahu como Eisenkot reclamaron el derecho a recibir del presidente Isaac Herzog el mandato para intentar formar una coalición. El premier israelí se dirigió a los seguidores reunidos en la sede electoral de Jerusalén y pidió esperar los "resultados reales" de las elecciones, aunque defendió la formación de un gobierno de "derecha fuerte". Por su parte, el principal opositor y ex jefe del Estado Mayor israelí Gadi Eisenkot aseguró que "los resultados preliminares arrojan una desconfianza total en Netanyahu y el gobierno del 7 de octubre", en referencia al ataque de Hamas de 2023 que desencadenó la guerra de Gaza.

CHOQUE DE TRENES EN TOLEDO

(27/10/26) - España - Dos trenes de pasajeros de alta velocidad colisionaron en la línea Madrid Sevilla. El choque se produjo a primera hora entre Yébenes y Urda, en Toledo. La colisión entre el AVE y un Iryo se ha producido en torno a las 8:54 de la mañana hora local, en el kilómetro 118 de la línea Madrid-Sevilla, y ha provocado que hasta cuatro vagones descarrilaran y cayeran por un terraplén. Las primeras informaciones apuntan a varios heridos y al menos 68 muertos tras la colisión de los dos trenes. La posible causa del choque podría haber sido una "decisión errónea" desde el centro de control de Atocha, que permitió avanzar al AVE con semáforo rojo. La localidad de Urda fue la encargada de habilitar un pabellón para acoger a los posibles afectados por el accidente ferroviario. La gravedad de los hechos ha hecho que se suspenda la circulación de trenes en toda la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía.

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