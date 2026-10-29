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HALLOWEEN
Afortunadamente los buenos recuerdos resisten. Bailan los fantasmas.
Llega Halloween.
Hoy en el Mundo:
Noticias Destacadas del día
LA TRAGEDIA DE URDA
(29/10/26) -
España - El número de victimas fatales se eleva a 69
y ya se califica como el accidente de trenes más graves de
la historia reciente de Europa. El accidente de tren de Urda
(Toledo) es uno de los más graves y mortales que han vivido
España y Europa en los últimos 20 años de historia. El
choque entre un AVE de Renfe y un Iryo en la mañana del
miércoles pasado ha dejado, según las últimas cifras, 69
fallecidos y más de 100 heridos. Las tareas de rescate y
reconocimiento continúan. Las causas aún deben dilucidarse a
judicialmente, pero las primeras investigaciones apuntan a
tres fallos: una caída del sistema de seguridad LZB, una
orden errónea desde el centro de control de Atocha, que
pidió al maquinista de Renfe reanudar la marcha; y la
imposibilidad de la maquinista de Iryo de arrancar.
MUERTE EN UNA ESTACIÓN DE UCRANIA
(29/10/26) - Ucrania
- Un dron ruso provocó más de una docena de muertos en una estación de
trenes. Las personas fallecidas estaban en el andén. El artefacto
impactó en Dnipró cuando los viajeros aguardaban la partida de una
formación hacia Zaporizhzhia, mientras dos trenes permanecían detenidas.
El gobernador regional, Oleksandr Ganzha, comunicó en Telegram que otras
cinco personas resultaron heridas en el ataque. El presidente ucraniano,
Volodimir Zelensky, denunció que el ataque alcanzó una zona donde había
un tren de cercanías y otro de pasajeros y reclamó nuevas sanciones
contra Moscú.
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HALLOWEEN
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QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE PODCAST
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