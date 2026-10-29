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Noticias:  Viernes 30 de Octubre de 2026

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HALLOWEEN

Afortunadamente los buenos recuerdos resisten. Bailan los fantasmas. Llega Halloween.

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Noticias Destacadas del día

LA TRAGEDIA DE URDA

(29/10/26) - España - El número de victimas fatales se eleva a 69 y ya se califica como el accidente de trenes más graves de la historia reciente de Europa. El accidente de tren de Urda (Toledo) es uno de los más graves y mortales que han vivido España y Europa en los últimos 20 años de historia. El choque entre un AVE de Renfe y un Iryo en la mañana del miércoles pasado ha dejado, según las últimas cifras, 69 fallecidos y más de 100 heridos. Las tareas de rescate y reconocimiento continúan. Las causas aún deben dilucidarse a judicialmente, pero las primeras investigaciones apuntan a tres fallos: una caída del sistema de seguridad LZB, una orden errónea desde el centro de control de Atocha, que pidió al maquinista de Renfe reanudar la marcha; y la imposibilidad de la maquinista de Iryo de arrancar.

MUERTE EN UNA ESTACIÓN DE UCRANIA

(29/10/26) - Ucrania - Un dron ruso provocó más de una docena de muertos en una estación de trenes. Las personas fallecidas estaban en el andén. El artefacto impactó en Dnipró cuando los viajeros aguardaban la partida de una formación hacia Zaporizhzhia, mientras dos trenes permanecían detenidas. El gobernador regional, Oleksandr Ganzha, comunicó en Telegram que otras cinco personas resultaron heridas en el ataque. El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, denunció que el ataque alcanzó una zona donde había un tren de cercanías y otro de pasajeros y reclamó nuevas sanciones contra Moscú.

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