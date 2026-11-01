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Noticias:  Lunes 2 de Noviembre de 2026

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RECORD DE VOTOS

(01/11/26) - Estados Unidos - Las elecciones de medio término de Estados Unidos tuvieron una gran cantidad de votos anticipados. Las elecciones se disputan mañana martes 3 de noviembre y en juego está el control del Congreso durante el resto de la presidencia de Donald Trump. El voto anticipado permite emitir el sufragio antes de la fecha oficial, ya sea en persona en centros habilitados o por correo postal. El Laboratorio Electoral de la Universidad de Florida (UF Election Lab), la fuente de referencia en materia de participación electoral en el país, registró al 1 de noviembre un total de 53.277.249 sufragios emitidos por esa vía. Para dimensionar la cifra: en 2022 hubo 45,9 millones de personas que habían votado anticipadamente (récord anterior). Este año esa marca quedó atrás con días de diferencia, y la diferencia entre ambas elecciones, medida al mismo punto del calendario, supera los 10 millones de votos.

TUSK REGRESA DE URGENCIA A POLONIA

(01/11/26) - Polonia - La suspensión del presidente del Tribunal Constitucional de Polonia desata una crisis institucional. La oposición ultraconservadora acusa al Gobierno de Donald Tusk de realizar un golpe de Estado y el presidente del país regresa en pleno vuelo a Senegal. El Tribunal Constitucional polaco ha desafiado de nuevo a la Unión Europea con una sentencia que considera incompatibles con la Constitución polaca. De este modo se revela contra las multas impuestas por no cumplir con medidas cautelares decididas por el Tribunal de Justicia de la UE lo que coloca en tensión a la política nacional polaca y al país como estado miembro del bloque.

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