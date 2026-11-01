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RECORD DE VOTOS
(01/11/26) -
Estados Unidos - Las elecciones de medio término de
Estados Unidos tuvieron una gran cantidad de votos
anticipados. Las elecciones se disputan mañana martes 3 de
noviembre y en juego está el control del Congreso durante el
resto de la presidencia de Donald Trump. El voto anticipado
permite emitir el sufragio antes de la fecha oficial, ya sea
en persona en centros habilitados o por correo postal. El
Laboratorio Electoral de la Universidad de Florida (UF
Election Lab), la fuente de referencia en materia de
participación electoral en el país, registró al 1 de
noviembre un total de 53.277.249 sufragios emitidos por esa
vía. Para dimensionar la cifra: en 2022 hubo 45,9 millones
de personas que habían votado anticipadamente (récord
anterior). Este año esa marca quedó atrás con días de
diferencia, y la diferencia entre ambas elecciones, medida
al mismo punto del calendario, supera los 10 millones de
votos.
TUSK REGRESA DE URGENCIA A POLONIA
(01/11/26) - Polonia
- La suspensión del presidente del Tribunal Constitucional de Polonia
desata una crisis institucional. La oposición ultraconservadora acusa al
Gobierno de Donald Tusk de realizar un golpe de Estado y el presidente
del país regresa en pleno vuelo a Senegal. El Tribunal Constitucional
polaco ha desafiado de nuevo a la Unión Europea con una sentencia que
considera incompatibles con la Constitución polaca. De este modo se
revela contra las multas impuestas por no cumplir con medidas cautelares
decididas por el Tribunal de Justicia de la UE lo que coloca en tensión
a la política nacional polaca y al país como estado miembro del bloque.
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