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UNA PAZ POSIBLE ENTRE WASHINGTON Y TEHERÁN
(02/11/26) -
Estados Unidos - La posibilidad de paz entre Estados
Unidos e Irán parece certera. Trump había anunciado que no
habría sorpresas hasta las elecciones de medio termino en su
país y eso es ahora. El régimen de Irán dijo que reabrirá el
estrecho de Ormúz en dos días si Estados Unidos acepta sus
condiciones. Trump mantuvo que todos los pedidos de Irán
eran inaceptables, pero las negociaciones fueron variando.
Teherán pidió frenar las sanciones petroleras y retirar el
cerco naval impuesto por Washington. Los mercados se
ilusionan con el final de las hostilidades y Wall Street
mostró índices positivos acompañados de una baja del
petróleo, lo que demuestra que la apuesta a la paz en Ormúz
no es ficticia.
LAS NUBES OSCURAS DE NETANYAHU
(02/11/26) - Israel
- Las elecciones en Israel dejaron mal herido políticamente al primer
ministro Benjamín Netanyahu que sigue quejándose. El bloque opositor
sionista en Israel reunió apoyos para que el líder de Yashar, Gadi
Eisenkot, reciba el encargo de formar gobierno, mientras el partido
Likud de Netanyahu cuestionó la limpieza de los comicios y sostuvo que
una "nube negra" pesa sobre el resultado. Por su lado Netanyahu rechazó
un eventual acuerdo entre la oposición y los partidos árabes: "Está
prohibido formar un Gobierno con ellos" dijo. Los resultados definitivos
otorgaron 53 diputados al bloque del Likud en la Knéset (parlamento),
que cuenta con 120 legisladores, y obligan al primer ministro en
funciones a negociar apoyos para formar gabinete.
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