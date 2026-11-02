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Noticias:  Martes 3 de Noviembre de 2026

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UNA PAZ POSIBLE ENTRE WASHINGTON Y TEHERÁN

(02/11/26) - Estados Unidos - La posibilidad de paz entre Estados Unidos e Irán parece certera. Trump había anunciado que no habría sorpresas hasta las elecciones de medio termino en su país y eso es ahora. El régimen de Irán dijo que reabrirá el estrecho de Ormúz en dos días si Estados Unidos acepta sus condiciones. Trump mantuvo que todos los pedidos de Irán eran inaceptables, pero las negociaciones fueron variando. Teherán pidió frenar las sanciones petroleras y retirar el cerco naval impuesto por Washington. Los mercados se ilusionan con el final de las hostilidades y Wall Street mostró índices positivos acompañados de una baja del petróleo, lo que demuestra que la apuesta a la paz en Ormúz no es ficticia.

LAS NUBES OSCURAS DE NETANYAHU

(02/11/26) - Israel - Las elecciones en Israel dejaron mal herido políticamente al primer ministro Benjamín Netanyahu que sigue quejándose. El bloque opositor sionista en Israel reunió apoyos para que el líder de Yashar, Gadi Eisenkot, reciba el encargo de formar gobierno, mientras el partido Likud de Netanyahu cuestionó la limpieza de los comicios y sostuvo que una "nube negra" pesa sobre el resultado. Por su lado Netanyahu rechazó un eventual acuerdo entre la oposición y los partidos árabes: "Está prohibido formar un Gobierno con ellos" dijo. Los resultados definitivos otorgaron 53 diputados al bloque del Likud en la Knéset (parlamento), que cuenta con 120 legisladores, y obligan al primer ministro en funciones a negociar apoyos para formar gabinete.

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