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LUTO EN EL FÚTBOL
(03/11/26) -
España - La tragedia ensombreció el fútbol español en
una jugada desafortunada. Era el último minuto del partido
cuando, en un despeje, el delantero se iba a la carrera. El
marcador estaba empatado en dos entre el Tenerife y el
Andorra. Tras una buena remontada del club presidido por
Gerard Piqué, el Tenerife se podía encontrar con la
oportunidad de deshacer el empate y quedarse con la
victoria. La pelota caía sobre el círculo central, en el
momento en el que el nueve perdió de vista lo que había
delante para centrarse en el balón, Owono, que había salido
de su área llega al centro del campo y salta para despejar,
impactando duramente su rodilla contra el pecho de delantero
contrario. La reacción fue inmediata. Los compañeros de De
Miguel pedían las asistencias rápidamente; y Owono, que ya
enfilaba el túnel de vestuarios tras ver la tarjeta roja,
volvía tras sus pasos al ver la gravedad de la situación.
Finalmente, los servicios de emergencia del estadio sacaron
al delantero en camilla, para posteriormente ser trasladado
a la UCI del Hospital Universitario Nuestra Señora de
Candelaria. El jugador había muerto dada la gravedad del
impacto.
LOS MILLONES DE USA PARA ISRAEL
(03/11/26) - Estados
Unidos - En medio del efecto eleccionario tanto de Estados Unidos
como de Israel, Trump habló de dinero. El presidente, Donald Trump,
afirmó que acordó con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu,
que Washington dejará de proporcionar fondos a Israel a partir de fines
de este año. -En cuanto a los pagos a Israel, "Bibi" Netanyahu y yo
habíamos acordado que le daríamos 4.000 millones de dólares al año, pero
hace meses acordamos que íbamos a dejar de hacerlo-, dijo Trump en el
programa "Fox and Friends", de Fox News. "Ya hemos acordado que, a
finales de este año, dejaremos de pagar a Israel. Ahora bien, ayudaremos
a Israel si lo necesita".
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