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LOS DEMÓCRATAS SERÁN MAYORÍA
(04/11/26) -
Estados
Unidos - El Partido Demócrata ganó el control de las cámaras de
representantes del Congreso de Estados Unidos. La oposición
demócrata tuvo varas victorias en las elecciones de medio
término, lo que significa un duro revés para el presidente
Donald Trump y el partido Republicano. Los demócratas
aseguraron 228 bancas en la Cámara de Representantes (se
necesitan 218 para la mayoría) y 54 en el Senado (se
necesitan 51 para controlarlo). Le quitaron a los
republicanos al menos siete bancas del Senado: Kansas, Iowa,
Texas, Ohio, Maine, Carolina del Norte y Carolina del Sur.
En Texas, James Talarico se convirtió en el primer demócrata
en 38 años en ganar una banca del Senado por ese estado. Los
mercados reajustaron sus expectativas ante la posibilidad de
que nuevos funcionarios y el presidente Trump dijo a The New
York Times que está "absolutamente dispuesto a aceptar esos
resultados" y que espera llegar a acuerdos con los
demócratas.
LA CUMBRE IBEROAMERICANA EN MADRID
(04/11/26) - España
- Madrid es la sede de una importante cita política internacional.
Hablamos de La Cumbre Iberoamericana que celebra su trigésima edición en
la capital española. En los últimos años y meses se han producido
alteraciones drásticas en el tablero geopolítico, como la guerra en
Ucrania, el conflicto en Oriente Medio o los giros de guión en
ejecutivos nacionales, como puede ocurrir en España con las próximas
elecciones del 29 de noviembre o como ha pasado hace apenas unas horas
en Estados Unidos con la victoria de la oposición a Trump. Zelenski
aterrizó de manera inesperada en la base aérea de Torrejón de Ardoz para
asistir a la inauguración. Se reunirá con el rey Felipe VI. Pedro
Sánchez, junto al rey Felipe VI, reciben a presidentes como Javier Milei,
presidente de Argentina, pero no estarán presentes en la Cumbre figuras
como Lula Da Silva, Claudia Sheinbaum, Delcy Rodríguez o Nayib Bukele.
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