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Noticias:  Jueves 5 de Noviembre de 2026

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LOS DEMÓCRATAS SERÁN MAYORÍA

(04/11/26) - Estados Unidos - El Partido Demócrata ganó el control de las cámaras de representantes del Congreso de Estados Unidos. La oposición demócrata tuvo varas victorias en las elecciones de medio término, lo que significa un duro revés para el presidente Donald Trump y el partido Republicano. Los demócratas aseguraron 228 bancas en la Cámara de Representantes (se necesitan 218 para la mayoría) y 54 en el Senado (se necesitan 51 para controlarlo). Le quitaron a los republicanos al menos siete bancas del Senado: Kansas, Iowa, Texas, Ohio, Maine, Carolina del Norte y Carolina del Sur. En Texas, James Talarico se convirtió en el primer demócrata en 38 años en ganar una banca del Senado por ese estado. Los mercados reajustaron sus expectativas ante la posibilidad de que nuevos funcionarios y el presidente Trump dijo a The New York Times que está "absolutamente dispuesto a aceptar esos resultados" y que espera llegar a acuerdos con los demócratas.

LA CUMBRE IBEROAMERICANA EN MADRID

(04/11/26) - España - Madrid es la sede de una importante cita política internacional. Hablamos de La Cumbre Iberoamericana que celebra su trigésima edición en la capital española. En los últimos años y meses se han producido alteraciones drásticas en el tablero geopolítico, como la guerra en Ucrania, el conflicto en Oriente Medio o los giros de guión en ejecutivos nacionales, como puede ocurrir en España con las próximas elecciones del 29 de noviembre o como ha pasado hace apenas unas horas en Estados Unidos con la victoria de la oposición a Trump. Zelenski aterrizó de manera inesperada en la base aérea de Torrejón de Ardoz para asistir a la inauguración. Se reunirá con el rey Felipe VI. Pedro Sánchez, junto al rey Felipe VI, reciben a presidentes como Javier Milei, presidente de Argentina, pero no estarán presentes en la Cumbre figuras como Lula Da Silva, Claudia Sheinbaum, Delcy Rodríguez o Nayib Bukele.

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