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La gran puesta en debate popular de un gobierno, le tiñó a Trump el mapa de celeste demócrata.

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RENUNCIÓ EL PRESIDENTE DE PARAGUAY

(05/11/26) - Paraguay - Santiago Peña, anunció su renuncia a la Presidencia de Paraguay en medio de la crisis por la intervención de Ueno Bank. El mandatario presentó su dimisión antes de que el Congreso debatiera un pedido de juicio político en su contra. "He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la presidencia de la República", El discurso puso el foco en los ahorristas afectados por la situación de Ueno. "Mi prioridad es una sola: la tranquilidad de los paraguayos que confiaron sus ahorros en nuestro sistema financiero", expresó. También reclamó que el Fondo de Garantía de Depósitos asegure la devolución de los recursos y la protección de los fondos públicos. La entidad tiene cerca de 3 millones de clientes y administraba entre 800 millones de dólares privados y 850 millones de dólares de dinero estatal, según Associated Press. El golpe final que precipitó la renuncia de Peña lo dio Horacio Cartes, expresidente de Paraguay y titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR), quien anunció que el Partido Colorado acompañaría el juicio político contra Peña. La crisis se desencadenó el martes pasado, cuando el Banco Central del Paraguay ordenó la intervención y disolución del Ueno Bank al comprobar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50% del mínimo requerido.

JUEZ MEXICANO DETENIDO EN COLOMBIA

(05/11/26) - México - Un juez federal mexicano fue detenido en Colombia. El hombre está acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de recibir un soborno de dos millones de dólares a cambio de ordenar la liberación de un narcotraficante canadiense vinculado con una organización internacional de tráfico de cocaína. Se trata de Luis Benítez Alcántara, de 49 años, quien fue arrestado el domingo 1 de noviembre y enfrenta nueve cargos federales por presuntamente ayudar a Andrew Clark a evadir la justicia estadounidense. La acusación sostiene que Benítez Alcántara utilizó su posición como juez de distrito en la Ciudad de México para concederle libertad bajo fianza a Clark, quien se encontraba detenido en México mientras enfrentaba un procedimiento de extradición solicitado por Estados Unidos. El Departamento de Justicia solicitará formalmente su extradición desde Colombia para que responda ante tribunales estadounidenses. Andrew Clark era señalado como el segundo al mando de la organización criminal encabezada por Ryan James Wedding, un exsnowboarder canadiense que representó a su país en los Juegos Olímpicos de Invierno de Salt Lake City 2002. Las autoridades estadounidenses atribuyen a Wedding el liderazgo de una estructura transnacional dedicada al tráfico de grandes cargamentos de cocaína desde Colombia, con rutas que atravesaban México y el sur de California para abastecer mercados de Estados Unidos y Canadá.

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