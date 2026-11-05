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La gran puesta en debate popular de un gobierno, le tiñó a Trump el mapa
de celeste demócrata.
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RENUNCIÓ EL PRESIDENTE DE PARAGUAY
(05/11/26) -
Paraguay - Santiago Peña, anunció su renuncia a la
Presidencia de Paraguay en medio de la crisis por la
intervención de Ueno Bank. El mandatario presentó su
dimisión antes de que el Congreso debatiera un pedido de
juicio político en su contra. "He tomado la decisión de
presentar mi renuncia a la presidencia de la República", El
discurso puso el foco en los ahorristas afectados por la
situación de Ueno. "Mi prioridad es una sola: la
tranquilidad de los paraguayos que confiaron sus ahorros en
nuestro sistema financiero", expresó. También reclamó que el
Fondo de Garantía de Depósitos asegure la devolución de los
recursos y la protección de los fondos públicos. La entidad
tiene cerca de 3 millones de clientes y administraba entre
800 millones de dólares privados y 850 millones de dólares
de dinero estatal, según Associated Press. El golpe final
que precipitó la renuncia de Peña lo dio Horacio Cartes,
expresidente de Paraguay y titular de la Asociación Nacional
Republicana (ANR), quien anunció que el Partido Colorado
acompañaría el juicio político contra Peña. La crisis se
desencadenó el martes pasado, cuando el Banco Central del
Paraguay ordenó la intervención y disolución del Ueno Bank
al comprobar que su índice de solvencia había caído por
debajo del 50% del mínimo requerido.
JUEZ MEXICANO DETENIDO EN COLOMBIA
(05/11/26) - México
- Un juez federal mexicano fue detenido en Colombia. El hombre está
acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de recibir un
soborno de dos millones de dólares a cambio de ordenar la liberación de
un narcotraficante canadiense vinculado con una organización
internacional de tráfico de cocaína. Se trata de Luis Benítez Alcántara,
de 49 años, quien fue arrestado el domingo 1 de noviembre y enfrenta
nueve cargos federales por presuntamente ayudar a Andrew Clark a evadir
la justicia estadounidense. La acusación sostiene que Benítez Alcántara
utilizó su posición como juez de distrito en la Ciudad de México para
concederle libertad bajo fianza a Clark, quien se encontraba detenido en
México mientras enfrentaba un procedimiento de extradición solicitado
por Estados Unidos. El Departamento de Justicia solicitará formalmente
su extradición desde Colombia para que responda ante tribunales
estadounidenses. Andrew Clark era señalado como el segundo al mando de
la organización criminal encabezada por Ryan James Wedding, un
exsnowboarder canadiense que representó a su país en los Juegos
Olímpicos de Invierno de Salt Lake City 2002. Las autoridades
estadounidenses atribuyen a Wedding el liderazgo de una estructura
transnacional dedicada al tráfico de grandes cargamentos de cocaína
desde Colombia, con rutas que atravesaban México y el sur de California
para abastecer mercados de Estados Unidos y Canadá.
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