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Noticias Destacadas del día
LA CRISIS EN PARAGUAY
(08/11/26) -
Paraguay - La fiscalía decidió la presión preventiva
de Santiago Peña. Luego de que anunciara su renuncia a la
Presidencia de Paraguay en medio de la crisis por la
intervención de Ueno Bank, el Congreso paraguayo votó a
favor del juicio político. En su lugar, juró el
vicepresidente Pedro Alliana quién será el encargado de
completar el mandato hasta 2028.
BOLSONARO HIJO EN LA CASA DE TRUMP
(08/11/26) - Estados
Unidos
- Más allá del escándalo que suscitó la huida de Brasil de Flávio
Bolsonaro después de su derrota electoral, el ex candidato se refugia en
el trumpismo. Reaparece en la gala de la conferencia de acción política
conservadora en la casa del presidente Donald Trump en Mar A Lago,
Florida. El presidente republicano, que viene de una derrota electoral
de medio término, insiste en que no se mete en las elecciones de Brasil
pero trata a los Bolsonaro como invitados de honor.
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SHOW 6431
PARA QUÉ RENUNCIÉ?
EN CASO DE
QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE PODCAST
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