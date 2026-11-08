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Noticias:  Lunes 9 de Noviembre de 2026

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LA CRISIS EN PARAGUAY

(08/11/26) - Paraguay - La fiscalía decidió la presión preventiva de Santiago Peña. Luego de que anunciara su renuncia a la Presidencia de Paraguay en medio de la crisis por la intervención de Ueno Bank, el Congreso paraguayo votó a favor del juicio político. En su lugar, juró el vicepresidente Pedro Alliana quién será el encargado de completar el mandato hasta 2028.

BOLSONARO HIJO EN LA CASA DE TRUMP

(08/11/26) - Estados Unidos - Más allá del escándalo que suscitó la huida de Brasil de Flávio Bolsonaro después de su derrota electoral, el ex candidato se refugia en el trumpismo. Reaparece en la gala de la conferencia de acción política conservadora en la casa del presidente Donald Trump en Mar A Lago, Florida. El presidente republicano, que viene de una derrota electoral de medio término, insiste en que no se mete en las elecciones de Brasil pero trata a los Bolsonaro como invitados de honor.

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