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EN ISRAEL YA NO MANDA NETANYAHU
(09/11/26) -
Israel - Gadi Eisenkot será el encargado de formar el
próximo gobierno. El presidente de Israel, Isaac Herzog,
entregó el mandato a Eisenkot en lo que se traduce como un
revés para el primer ministro Benjamin Netanyahu. "El Estado
de Israel necesita un gobierno estable", dijo Herzog, quien
se refirió a la "nueva realidad política" en Estados Unidos,
el principal aliado de Israel, tras el triunfo de los
demócratas en las elecciones legislativas del 3 de
noviembre. Eisenkot dijo que el Likud, el partido de
Netanyahu, y Sionismo Religioso, la formación de extrema
derecha del ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, son
bienvenidos en su gobierno, pero bajo su mando.
ATENTADO EN CRACOVIA
(09/11/26) - Polonia
- Los atentados como el que ocurrió en Cracovia no estaban en el redar
de Polonia hasta el sábado pasado. Un joven de 24 años mató a seis
personas e hirió a 15 en el centro histórico de Cracovia. El país, que
se sentía uno de los Estados más seguros de Europa y que no había vivido
un tiroteo masivo en sus calles, se encuentra en shock. Aún se
desconocen los motivos del atacante (que murió). Polonia está de luto.
Michal O. mató a dos hombres y cuatro mujeres, de entre 32 y 61 años.
Entre las víctimas mortales había dos extranjeros, un británico y una
austriaca. Los heridos incluyen también ciudadanos del Reino Unido,
Portugal, Rusia, Alemania y Austria, según ha informado el Ministerio
del Interior. El atentado sucedió en el lugar más turístico de la ciudad
con más visitantes de toda Polonia.
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