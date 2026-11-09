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Noticias:  Martes 10 de Noviembre de 2026

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EN ISRAEL YA NO MANDA NETANYAHU

(09/11/26) - Israel - Gadi Eisenkot será el encargado de formar el próximo gobierno. El presidente de Israel, Isaac Herzog, entregó el mandato a Eisenkot en lo que se traduce como un revés para el primer ministro Benjamin Netanyahu. "El Estado de Israel necesita un gobierno estable", dijo Herzog, quien se refirió a la "nueva realidad política" en Estados Unidos, el principal aliado de Israel, tras el triunfo de los demócratas en las elecciones legislativas del 3 de noviembre. Eisenkot dijo que el Likud, el partido de Netanyahu, y Sionismo Religioso, la formación de extrema derecha del ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, son bienvenidos en su gobierno, pero bajo su mando.

ATENTADO EN CRACOVIA

(09/11/26) - Polonia - Los atentados como el que ocurrió en Cracovia no estaban en el redar de Polonia hasta el sábado pasado. Un joven de 24 años mató a seis personas e hirió a 15 en el centro histórico de Cracovia. El país, que se sentía uno de los Estados más seguros de Europa y que no había vivido un tiroteo masivo en sus calles, se encuentra en shock. Aún se desconocen los motivos del atacante (que murió). Polonia está de luto. Michal O. mató a dos hombres y cuatro mujeres, de entre 32 y 61 años. Entre las víctimas mortales había dos extranjeros, un británico y una austriaca. Los heridos incluyen también ciudadanos del Reino Unido, Portugal, Rusia, Alemania y Austria, según ha informado el Ministerio del Interior. El atentado sucedió en el lugar más turístico de la ciudad con más visitantes de toda Polonia.

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