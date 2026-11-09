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SÁNCHEZ DICE QUE SÍ SE PUEDE
(09/11/26) -
España - Pedro Sánchez llama a la movilización en su
retorno a la precampaña para las elecciones. "Si se pudo en
Brasil y EE UU, en España también". Con un mitin de
Valencia, luego de un minuto de silencio por las víctimas de
la tragedia ferroviaria de Urda. El presidente se mostró
pletórico en un acto que superó las expectativas de
afluencia. "El 29-N vamos a dar un paso al frente para ganar
a la ultraderecha y la derecha que ha claudicado ante la
ultraderecha", afirmó.
TERREMOTO EN JAPÓN
(09/11/26) - Japón
- Un terremoto de magnitud 5,7 sacudió el centro de Japón. El movimiento
tuvo lugar durante la madrugada del domingo pasado y dejó varios
heridos, provocó daños y obligó a varias personas a evacuar de los
edificios. La Agencia Meteorológica de Japón calculó una magnitud de
5,7, mientras que el Servicio Geológico de Estados Unidos ubicó el
movimiento en 5,5. Tras el sismo se registraron réplicas de menor
intensidad. El temblor ocurrió poco después de la una de la mañana, hora
local, con epicentro a unos 40 kilómetros de profundidad en la
prefectura de Shizuoka. La mayor intensidad se concentró en la vecina
prefectura de Aichi, de acuerdo con las mediciones sísmicas oficiales.
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