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Noticias:  Miércoles 11 de Noviembre de 2026

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SÁNCHEZ DICE QUE SÍ SE PUEDE

(09/11/26) - España - Pedro Sánchez llama a la movilización en su retorno a la precampaña para las elecciones. "Si se pudo en Brasil y EE UU, en España también". Con un mitin de Valencia, luego de un minuto de silencio por las víctimas de la tragedia ferroviaria de Urda. El presidente se mostró pletórico en un acto que superó las expectativas de afluencia. "El 29-N vamos a dar un paso al frente para ganar a la ultraderecha y la derecha que ha claudicado ante la ultraderecha", afirmó.

TERREMOTO EN JAPÓN

(09/11/26) - Japón - Un terremoto de magnitud 5,7 sacudió el centro de Japón. El movimiento tuvo lugar durante la madrugada del domingo pasado y dejó varios heridos, provocó daños y obligó a varias personas a evacuar de los edificios. La Agencia Meteorológica de Japón calculó una magnitud de 5,7, mientras que el Servicio Geológico de Estados Unidos ubicó el movimiento en 5,5. Tras el sismo se registraron réplicas de menor intensidad. El temblor ocurrió poco después de la una de la mañana, hora local, con epicentro a unos 40 kilómetros de profundidad en la prefectura de Shizuoka. La mayor intensidad se concentró en la vecina prefectura de Aichi, de acuerdo con las mediciones sísmicas oficiales.

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