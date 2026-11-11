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Noticias:  Jueves 12 de Noviembre de 2026

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ESPAÑA FUE A LA HUELGA GENERAL

(11/11/26) - España - Madrid fue el epicentro de la huelga general donde hubo marchas, manifestaciones, choques con la policía, y decenas de detenidos. Salarios, vivienda, precios fueron los ejes de la protesta. Los grandes sindicatos de España, CC OO y UGT, llamaron a la clase trabajadora a parar con ese lema, en la primera huelga general que convocan en los últimos 14 años. Es un llamamiento sumamente variado, como vienen reconociendo las propias centrales. Es un paro general por varios motivos: no contesta a un proyecto legislativo concreto ni a una única Administración pública, es parte del apoyo a un estallido de indignación social y de movilizaciones articuladas por un colectivo que no es un sindicato laboral. Una huelga general celebrada a 18 días de una elecciones generales no pasa desapercibida. Y menos después de la tragedia ferroviaria que ha provocado "un cierto cambio en el estado de ánimo de país", según el dirigente Unai Sordo. De ahí que UGT y CC OO.

BUKELE CONTRA LAS BANDAS DE HAITÍ

(11/11/26) - Haití - Sin dar mayor detalle, Bukele dijo que sus fuerzas destruyeron un cuartel de una de las bandas que aterrorizan Puerto Príncipe. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró que las fuerzas desplegadas por El Salvador en Haití destruyeron la "Casa de la Muerte", identificada como cuartel de la banda 400 Mawozo. Se trata de una operación que busca localizar a cuatro técnicos salvadoreños de mantenimiento desaparecidos desde el 18 de octubre pasado. Bukele difundió en su cuenta de X un video aéreo de 48 segundos que muestra una zona rural y varias detonaciones. El mandatario afirmó que su gobierno había cumplido una promesa. "Destruimos la Casa de la Muerte y el cuartel general de la banda 400 Mawozo", señaló en la publicación. Bukele agregó que la mayoría de los integrantes del grupo huyó "sin siquiera intentar luchar" y los calificó de cobardes. La grabación no permite establecer de forma independiente el alcance de los daños, ni precisar si hubo muertos o detenidos durante el operativo.

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