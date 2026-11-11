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ESPAÑA FUE A LA HUELGA GENERAL
(11/11/26) -
España - Madrid fue el epicentro de la huelga general
donde hubo marchas, manifestaciones, choques con la policía,
y decenas de detenidos. Salarios, vivienda, precios fueron
los ejes de la protesta. Los grandes sindicatos de España,
CC OO y UGT, llamaron a la clase trabajadora a parar con ese
lema, en la primera huelga general que convocan en los
últimos 14 años. Es un llamamiento sumamente variado, como
vienen reconociendo las propias centrales. Es un paro
general por varios motivos: no contesta a un proyecto
legislativo concreto ni a una única Administración pública,
es parte del apoyo a un estallido de indignación social y de
movilizaciones articuladas por un colectivo que no es un
sindicato laboral. Una huelga general celebrada a 18 días de
una elecciones generales no pasa desapercibida. Y menos
después de la tragedia ferroviaria que ha provocado "un
cierto cambio en el estado de ánimo de país", según el
dirigente Unai Sordo. De ahí que UGT y CC OO.
BUKELE CONTRA LAS BANDAS DE HAITÍ
(11/11/26) - Haití
- Sin dar mayor detalle, Bukele dijo que sus fuerzas destruyeron un
cuartel de una de las bandas que aterrorizan Puerto Príncipe. El
presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró que las fuerzas
desplegadas por El Salvador en Haití destruyeron la "Casa de la Muerte",
identificada como cuartel de la banda 400 Mawozo. Se trata de una
operación que busca localizar a cuatro técnicos salvadoreños de
mantenimiento desaparecidos desde el 18 de octubre pasado. Bukele
difundió en su cuenta de X un video aéreo de 48 segundos que muestra una
zona rural y varias detonaciones. El mandatario afirmó que su gobierno
había cumplido una promesa. "Destruimos la Casa de la Muerte y el
cuartel general de la banda 400 Mawozo", señaló en la publicación.
Bukele agregó que la mayoría de los integrantes del grupo huyó "sin
siquiera intentar luchar" y los calificó de cobardes. La grabación no
permite establecer de forma independiente el alcance de los daños, ni
precisar si hubo muertos o detenidos durante el operativo.
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