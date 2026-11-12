Noticias: Viernes 13 de Noviembre de 2026

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ESPÍAS DEL AMOR

Las historias de infidelidades, poder y escándalo, no tienen competencia.

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RUSIA Y EUROPA EN CONFLICTO

(12/11/26) - Rusia - Los enviados de Donald Trump le pidieron a Vladimir Putin que acepte a representantes europeos en las negociaciones para terminar la guerra en Ucrania. Durante una reunión en el Kremlin que se transmitió por televisión se pudo ver a Jared Kushner, yerno de Trump, decir "Si pasamos a un formato multilateral, seguiremos avanzando para resolver los problemas". Steve Witkoff, empresario y enviado especial, agregó que tiene la "esperanza" de poder "incluir a los europeos" en la próxima ronda. Putin afirmó que Rusia nunca se opuso a dialogar con Europa. "Nunca estuvimos en contra de mantener un diálogo con Europa. Y nunca lo interrumpimos. Fueron ellos quienes interrumpieron el diálogo con la Federación Rusa", dijo. El mandatario añadió que a Moscú le gustaría que Estados Unidos trabaje con los europeos y que estos definan qué quieren, si la paz o la guerra. Putin también expresó que quiere que la paz en Ucrania sea duradera.

RENUNCIÓ CEO DE NVIDIA

(12/11/26) - Estados Unidos - Renunció el CEO de Nvidia, Jensen Huang. El fundador de la compañía dimitió como consejero delegado de Nvidia por el asunto de infidelidades que implica a una supuesta espía china. El escándalo deja en evidencia las deficiencias de gobernanza de la mayor compañía del mundo hasta hace muy poco tiempo, convertida por Huang en una empresa familiar sin precedentes en Silicon Valley y con una difícil línea de sucesión. El despido de su primer ejecutivo ha obligado a la junta directiva a contratar a una consultora para buscar candidatos que encajen en el perfil de consejero delegado de Nvidia, un cargo extremadamente complejo. Tan asi que hasta Trump propuso a Tim Cook como reemplazo de Jensen Huang al frente de Nvidia: "Una leyenda reemplaza a otra" dijo en redes. De momento será Colette Kress, ex jefa de finanzas de la compañía, la nueva CEO interina de Nvidia que reemplazó a Jensen Huang.

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