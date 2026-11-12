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ESPÍAS DEL AMOR
Las historias de infidelidades, poder y escándalo, no tienen
competencia.
Hoy en el Mundo:
Noticias Destacadas del día
RUSIA Y EUROPA EN CONFLICTO
(12/11/26) -
Rusia - Los enviados de Donald Trump le pidieron a
Vladimir Putin que acepte a representantes europeos en las
negociaciones para terminar la guerra en Ucrania. Durante
una reunión en el Kremlin que se transmitió por televisión
se pudo ver a Jared Kushner, yerno de Trump, decir "Si
pasamos a un formato multilateral, seguiremos avanzando para
resolver los problemas". Steve Witkoff, empresario y enviado
especial, agregó que tiene la "esperanza" de poder "incluir
a los europeos" en la próxima ronda. Putin afirmó que Rusia
nunca se opuso a dialogar con Europa. "Nunca estuvimos en
contra de mantener un diálogo con Europa. Y nunca lo
interrumpimos. Fueron ellos quienes interrumpieron el
diálogo con la Federación Rusa", dijo. El mandatario añadió
que a Moscú le gustaría que Estados Unidos trabaje con los
europeos y que estos definan qué quieren, si la paz o la
guerra. Putin también expresó que quiere que la paz en
Ucrania sea duradera.
RENUNCIÓ CEO DE NVIDIA
(12/11/26) - Estados
Unidos
- Renunció el CEO de Nvidia, Jensen Huang. El fundador de la compañía
dimitió como consejero delegado de Nvidia por el asunto de infidelidades
que implica a una supuesta espía china. El escándalo deja en evidencia
las deficiencias de gobernanza de la mayor compañía del mundo hasta hace
muy poco tiempo, convertida por Huang en una empresa familiar sin
precedentes en Silicon Valley y con una difícil línea de sucesión. El
despido de su primer ejecutivo ha obligado a la junta directiva a
contratar a una consultora para buscar candidatos que encajen en el
perfil de consejero delegado de Nvidia, un cargo extremadamente
complejo. Tan asi que hasta Trump propuso a Tim Cook como reemplazo de
Jensen Huang al frente de Nvidia: "Una leyenda reemplaza a otra" dijo en
redes. De momento será Colette Kress, ex jefa de finanzas de la
compañía, la nueva CEO interina de Nvidia que reemplazó a Jensen Huang.
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ESPÍAS
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