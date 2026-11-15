noticias
mundo
internacional
Hoy en el Mundo:
Noticias Destacadas del día
EL PAPA EN PERÚ
(15/11/26) -
Perú - El Papa cierra una gira histórica regresando a
los lugares donde comenzó su camino hacia El Vaticano. El
papa León XIV se despidió de Chiclayo, el lugar que lo vio
Obispo y en el que Prevost realizó gran parte de su
actividad pastoral. La mañana del domingo 15 de noviembre,
después de cumplir dos jornadas de actividades en la región
Lambayeque, se despidió del norte peruano para viajar a
Cusco donde rezó el Ángelus, a 3.400 metros de altura, y
partió luego hacia Pucallpa, en la selva peruana con 34 °C y
miles de fieles que lo esperaban,
TODOS LOS AVIONES EN TIERRA
(15/11/26) - Estados
Unidos
- Era viernes y todo se congeló; 4 horas de interrupción, 16.000 vuelos
cancelados entre el viernes y el sábado. La Administración Federal de
Aviación había dispuesto la restricción por una falla en las
comunicaciones del sistema de control del tráfico aéreo, que provocó
miles de alteraciones en los itinerarios. La FAA de Estados Unidos
ordenó el viernes suspender todos los despegues en los aeropuertos del
país debido a un problema de comunicación que afecta a los centros de
control del tráfico aéreo. La restricción alcanzó los vuelos que
permanecían en tierra, mientras que las aeronaves que ya estaban en el
aire pudieron completar sus trayectos. Los técnicos de la agencia
trabajaban para identificar el origen de la falla en las comunicaciones.
La suspensión representó un hecho excepcional para el país, que
administra el espacio aéreo más transitado del mundo, con un promedio de
más de 45.000 vuelos diarios y casi 3 millones de pasajeros. Con
aeropuertos desbordados y pasajeros varados todo regresó lentamente a la
normalidad.
ECDQEMSD
Podcast
Episodio del día:
SHOW 6436
REGRESO AL ESPACIO
EN CASO DE
QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE PODCAST
Seguinos también en:
ApplePodcast |
Spotify |
Google Podcast |
Más plataformas en donde escuchar ECDQEMSD PODCAST