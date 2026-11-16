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Noticias Destacadas del día
ESTADOS UNIDOS ALERTA A EUROPA
(16/11/26) -
Europa - Estados Unidos alerta a Europa sobre
posibles atentados cercanos a la fecha de la Navidad.
Europa, sobretodo Italia y España, se ven superadas por los
avisos de bomba mientras el miedo crece entre su población.
A principios de mes, una oleada de amenazas de bomba en
aviones europeos provocó decenas de aterrizajes y de alertas
en aeropuertos, sobretodo en Suecia y Finlandia. A esto le
ha seguido, que, en cuestión de una semana, España ha
recibido una decena de episodios de avisos de bomba por
bultos sospechosos en Madrid y Andalucía, todos falsos.
Italia ya venía de una oleada de correos electrónicas que
informaban de atentados en escuelas (todos por fortuna
falsos). Irlanda y Escocia también fueron alertadas.
LA GRAN REUNIÓN DE LA APEC
(16/11/26) - China
- Algunos analistas políticos ya la llaman la Yalta del siglo XXI,
parafraseando la reunión cumbre que marcó la post segunda guerra
mundial. Xi, después de doce año, vuelve a presidir la reunión de
líderes de la APEC (el principal foro económico de la región y
plataforma para promover el libre comercio) que se celebra los días 18 y
19 de noviembre en la ciudad meridional china de Shenzhen. Allí se
espera, entre otros dirigentes, a Donald Trump, y al líder ruso,
Vladímir Putin. El mandatario estadounidense quiere incorporar a Xi a
las conversaciones sobre control de armas nucleares, un terreno en el
que durante décadas han marcado la pauta Washington y Moscú y del que
Beijín ha querido mantenerse al margen, alegando que su arsenal es mucho
menor. La gira de Trump comenzará en Manila, donde participa de
reuniones con dirigentes del Sudeste Asiático, para luego seguir hacia
Shenzhen, China donde se prevén conversaciones de máximo nivel entre
Estados Unidos, China y Rusia.
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