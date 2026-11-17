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LA PRESIDENTA PIDIÓ UN PANDA
(17/11/26) -
China - Claudia Sheinbaum, presidenta de México,
informó que planteó al presidente de China, Xi Jinping, la
petición de un oso panda para el Zoológico de Chapultepec.
La solicitud se hizo durante la reunión bilateral de ayer en
la ciudad de Shenzhen sede de la cumbre del Foro de
Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026. Hasta el
momento, no se ha anunciado una respuesta oficial del
mandatario chino sobre el posible envío de un ejemplar. Al
concluir el encuentro, la mandataria detalló los temas
tratados y, al abordar el turismo, mencionó la propuesta.
"Le pedimos también un panda para el zoológico de
Chapultepec", declaró. Sheinbaum ubicó la petición en el
marco del aniversario de la relación bilateral, la cual
conmemorará 55 años de lazos diplomáticas entre México y
China en 2027. La mandataria, calificó la reunión como "muy
cordial", "muy franca" y "muy grata".
SOBRE UN POSIBLE ATAQUE RADIOACTIVO
(17/11/26) - Estados
Unidos
- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su gobierno
se toma muy en serio las versiones sobre una posible amenaza iraní
contra altos funcionarios en Washington. Las declaraciones surgen tras
informaciones que apuntan a un eventual uso de una bomba radiactiva.
Durante su visita a Filipinas previa a su llegada a China, Trump dijo
que, si la amenaza existe, Irán "pagará un precio como ningún otro país
ha pagado jamás". El mandatario añadió que espera que ese escenario no
se concrete, aunque sostuvo que Washington no lo descarta. Según dejó
trascender la cadena CNN, con base en siete funcionarios anónimos, los
servicios de inteligencia recibieron información sobre preparativos
iraníes para atacar a integrantes de la administración Trump en la
capital estadounidense. Según el reporte, el eventual método contemplado
sería una bomba sucia, un artefacto que combina explosivos
convencionales con material químico o radiactivo.
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