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YALTA 2.0
La reunión de Xi, Putin y Trump en China.
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FIN DE LA REUNIÓN CHINA - RUSIA - USA
(18/11/26) -
China - La reunión terminó con acuerdos y promesas
entre Xi, Trump y Putin. Los presidentes estadounidense,
Donald Trump; chino, Xi Jinping; y ruso, Vladimir Putin,
mantuvieron una reunión trilateral inédita en la ciudad
china de Shenzhe. El desarme nuclear estuvo sobre la mesa
como parte del diálogo. El encuentro se celebró en el
complejo Kylin Villa, en los márgenes de la cumbre del Foro
de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), aunque la
Casa Blanca rebajó las expectativas sobre la posibilidad de
alcanzar acuerdos inmediatos. Washington presentó las
conversaciones como un primer acercamiento para explorar
posibles reducciones de los arsenales nucleares, mientras
que China destacó el carácter pionero de la reunión y su
importancia para promover la estabilidad estratégica
internacional. Por su parte, el asesor presidencial ruso
Yuri Ushakov señaló que los dirigentes abordaron cómo
reforzar las relaciones entre las grandes potencias y su
contribución a la estabilidad internacional. La cita se
produjo en un contexto marcado por las guerras en Ucrania e
Irán, además de las diferencias entre Beijing y Washington
en materia comercial y tecnológica.
FUE GENOCIDIO
(18/11/26) - Myanmar
- Finalmente el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) de la ONU ha
concluido que Myanmar ha cometido un genocidio contra la minoría
musulmana rohinyá. Por nueve votos a favor frente a seis en contra, el
Tribunal consideró que el país (antes llamado Birmania) violó la
Convención para la Prevención y la Sanción del Genocidio (1948) al no
impedir que sus Fuerzas Armadas masacraran al menos a 10.000 personas,
violaran y ejercieran diversos "actos de violencia extrema" sobre
adultos y niños rohinyás en 2017. Esta es la primera vez en su historia
que el máximo órgano judicial de Naciones Unidas considera responsable
de un genocidio a un Estado.
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