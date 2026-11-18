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La reunión de Xi, Putin y Trump en China.

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FIN DE LA REUNIÓN CHINA - RUSIA - USA

(18/11/26) - China - La reunión terminó con acuerdos y promesas entre Xi, Trump y Putin. Los presidentes estadounidense, Donald Trump; chino, Xi Jinping; y ruso, Vladimir Putin, mantuvieron una reunión trilateral inédita en la ciudad china de Shenzhe. El desarme nuclear estuvo sobre la mesa como parte del diálogo. El encuentro se celebró en el complejo Kylin Villa, en los márgenes de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), aunque la Casa Blanca rebajó las expectativas sobre la posibilidad de alcanzar acuerdos inmediatos. Washington presentó las conversaciones como un primer acercamiento para explorar posibles reducciones de los arsenales nucleares, mientras que China destacó el carácter pionero de la reunión y su importancia para promover la estabilidad estratégica internacional. Por su parte, el asesor presidencial ruso Yuri Ushakov señaló que los dirigentes abordaron cómo reforzar las relaciones entre las grandes potencias y su contribución a la estabilidad internacional. La cita se produjo en un contexto marcado por las guerras en Ucrania e Irán, además de las diferencias entre Beijing y Washington en materia comercial y tecnológica.

FUE GENOCIDIO

(18/11/26) - Myanmar - Finalmente el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) de la ONU ha concluido que Myanmar ha cometido un genocidio contra la minoría musulmana rohinyá. Por nueve votos a favor frente a seis en contra, el Tribunal consideró que el país (antes llamado Birmania) violó la Convención para la Prevención y la Sanción del Genocidio (1948) al no impedir que sus Fuerzas Armadas masacraran al menos a 10.000 personas, violaran y ejercieran diversos "actos de violencia extrema" sobre adultos y niños rohinyás en 2017. Esta es la primera vez en su historia que el máximo órgano judicial de Naciones Unidas considera responsable de un genocidio a un Estado.

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