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EL FRACASO DE LA COP31
(22/11/26) -
Turquía - La COP31 fracaso en todos sus intentos de
echar freno al cambio climático. El secretario general de la
ONU dijo estar "profundamente decepcionado" por la falta de
resultados de la COP31 y exigió compromisos a los países que
son los mayores emisores. Guterres advirtió que las
temperaturas baten récords, los fenómenos extremos se
intensifican y las emisiones permanecen altas, mientras
cuestionó la influencia de la industria fósil en las
negociaciones climáticas. La COP31 terminó en Antalya,
Turquía, sin un acuerdo político global. La conferencia se
cerró después de que varios países rechazaran el texto final
impulsado por las presidencias turca y australiana. La Unión
Europea, el Reino Unido, Panamá y pequeños Estados insulares
objetaron el borrador, que no logró conciliar las posiciones
sobre el futuro de los combustibles fósiles y los recursos
destinados a los países más vulnerables frente al cambio
climático. El desenlace dejó a la cumbre sin una decisión
conjunta. "Comparto la frustración de quienes esperaban que
los gobiernos respondieran a la dimensión de la crisis
climática", señaló Guterres en un comunicado. El jefe de la
ONU advirtió que la falta de consenso no altera la situación
descrita por los indicadores científicos.
MANIFESTACIONES EN EUROPA
(22/11/26) - Suiza
- Miles de jóvenes y estudiantes participaron el pasado viernes en
movilizaciones en distintas ciudades de Suiza. La consiga unificaba un
variado cúmulo de protestas, contra el aumento del costo de vida, las
medidas de austeridad, el incremento del gasto militar en Europa y
algunas relacionadas con la ecología. La rama juvenil del Partido
Socialista Suizo, que convocó a las protestas, estimó una asistencia de
unas 40.000 personas. La organización planteó 13 demandas, entre ellas
subsidios para las comidas escolares, más vacaciones para la comunidad
educativa, formación continua gratuita y un ingreso mínimo para los
jóvenes. Los convocantes cuestionaron el encarecimiento de los gastos
cotidianos, los recortes presupuestarios y el rearme en Europa. Durante
la protesta, reclamaron que las prioridades políticas se orienten al
apoyo a la población y a cambios sociales y ambientales. Las
movilizaciones del viernes se realizaron principalmente, además de
Suiza, en Italia, Alemania, Suiza, Reino Unido y España, entre otros
países de Europa. Los participantes llevaron pancartas con la consigna "luchamos
por nuestro futuro".Las demandas variaron según cada país, aunque los
reclamos por los alquileres, el deterioro de colegios y universidades,
el costo de vida y el aumento del gasto militar se repitieron en las
distintas convocatorias.
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