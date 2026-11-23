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YO LOS CONVENCÍ DICE TRUMP
(23/11/26) -
Estados Unidos - Diez días afuera del cargo
alcanzaron para que Jensen Huang produjera un caos y una
angustia bursátil que hasta Trump debió intervenir. El
presidente Donald Trump dijo que habló directamente con la
junta de Nvidia y “convenció” a sus miembros para que Jensen
Huang regresara como consejero delegado de la gigante
tecnológica, de la que había salido hace diez días en medio
de un escándalo por una relación extramarital con una
presunta espía china. "Hablé con ellos [...] y los convencí.
[...] Yo hice el trato", dijo el presidente Trump en una
entrevista telefónica con CNBC. "Creo que la junta de Nvidia
actuó de forma realmente responsable", agregó.
JENSEN HUANG REGRESA A LA DIRECCIÓN DE NVIDIA
(23/11/26) - Estados
Unidos
- El regreso de Huang a la dirección de Nvidia trajo lógicas
repercusiones. El presidente, Donald Trump, avaló el regreso de Jensen
Huang a Nvidia y descartó riesgos para la seguridad de Estados Unidos.
Trump publicó un mensaje en el que respaldó la reincorporación del
cofundador de la fabricante de chips como director ejecutivo, luego de
que la Junta votara por unanimidad para autorizar la medida. Huang dijo:
"Es un honor regresar a Nvidia y liderar una de las compañías más
importantes del mundo". Elon Musk declaró "El error fue corregido"
respecto a la obligada dimisión de Hunag luego del escándalo de
infidelidad que lo relacionó con una supuesta espía china.
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