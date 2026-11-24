noticias
mundo
internacional
Hoy en el Mundo:
Noticias Destacadas del día
HUAWEI CULPABLE EN USA
(24/11/26) -
Estados Unidos - Huawei fue condenada en Estados
Unidos por sus negocios con Irán y por robar secretos
comerciales. La empresa china recibió la sentencia del
tribunal de Brooklyn el cual emitió el veredicto tras más de
dos meses de proceso, en el que la fiscalía presentó más de
60 testigos sobre negocios iraníes y tecnología de firmas
estadounidenses. Un jurado federal entonces declaró a Huawei
culpable de 10 de los 12 cargos criminales que enfrentaba.
Se acusaba al gigante chino de tecnología y
telecomunicaciones de engañar a bancos sobre sus operaciones
en Irán y de robar secretos comerciales a empresas
estadounidenses. La compañía fue absuelta del cargo de
conspiración de crimen organizado, que sostenía que había
operado como una empresa criminal.
ATENTADO EN META
(24/11/26) - Colombia
- Un carrobomba explotó frente a instalaciones de la Gobernación
del Meta. El atentado ocurrió en el centro de Villavicencio, hacia las
nueve y media de la mañana del lunes 23 de noviembre. El balance más
reciente de la Secretaría de Salud departamental reportó 23 personas
heridas, entre ellas dos trabajadores de vigilancia privada, uno de los
cuales sería celador de la Gobernación. Los organismos de seguridad
adelantan las investigaciones para establecer quiénes estuvieron detrás
del atentado. Las primeras hipótesis apuntan a las disidencias de las
Farc y contemplan una posible reacción a las operaciones militares
realizadas durante el fin de semana en el departamento del Meta. Algunos
comunicadores señalaron al Frente 44 de las disidencias de las Farc,
bajo las órdenes de alias Iván Mordisco, como responsable del atentado.
Según esa versión, la acción habría sido una respuesta por el bombardeo
realizado el 21 de noviembre en Mapiripán contra la estructura 44
Antonio Ricaurte, del Bloque Amazonas.
ECDQEMSD
Podcast
Episodio del día:
SHOW 6443
CIBERSEGURIDAD
EN CASO DE
QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE PODCAST
Seguinos también en:
ApplePodcast |
Spotify |
Google Podcast |
Más plataformas en donde escuchar ECDQEMSD PODCAST