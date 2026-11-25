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BERLÍN VA CONTRA MOSCÚ
(25/11/26) -
Alemania - El canciller alemán, Friedrich Merz,
advirtió que Rusia aumentó sus amenazas contra toda Europa.
"Moscú quiere más que Ucrania" dijo. Friedrich Merz vinculó
la asistencia a Kiev con la seguridad nacional y rechazó las
demandas de los partidos de extrema izquierda y extrema
derecha de suspender los envíos a Kiev. Sus declaraciones se
produjeron durante el debate del proyecto de presupuesto
federal para 2027, que prevé un volumen récord de 560.000
millones de euros. El jefe de Gobierno rechazó los reclamos
de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) y de
Die Linke, que piden el fin de la ayuda militar al país
invadido. "Rusia sabe exactamente lo que quiere. Y Rusia
quiere más que Ucrania", afirmó ante la cámara baja. Merz
aseguró que Moscú ha aumentado sus actividades en la región
báltica, Polonia, el mar Negro y el espacio aéreo, además de
intensificar sus acciones dentro de territorio alemán. El
Kremlin ha negado reiteradamente que pretenda una
confrontación militar con los países de la OTAN y sostiene
que su ofensiva en Ucrania responde a necesidades de
seguridad nacional.
EL TRUMP ARANCELADOR
(25/11/26) -
Estados Unidos
- Trump habló de nuevos aranceles de hasta 20% a 14 países, entre
ellas China, India y la Unión Europea. Tras una investigación de varios
meses sobre una supuesta producción industrial excesiva, el gobierno de
Donald Trump anunció la creación de nuevos aranceles. Es la última
medida del presidente Trump para rehacer las relaciones comerciales de
Washington. Un alto funcionario estadounidense dijo que esas economías
"promueven una producción y una capacidad desvinculadas de las
realidades de la demanda y de los principios de mercado". La propuesta
cierra una investigación de ocho meses de la Oficina del Representante
Comercial de Estados Unidos (USTR) sobre 16 socios comerciales. Además
de las tres economías mencionadas, la lista incluye a Bangladesh,
Camboya, Indonesia, Japón, Malasia, Singapur, Corea del Sur, Suiza,
Taiwán, Tailandia y Vietnam. Quedaron afuera, de momento, México y
Noruega, cuyos casos siguen en revisión, sin plazo determinado.
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