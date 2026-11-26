Noticias: Viernes 27 de Noviembre de 2026

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LOS NÚMEROS DE LA GUERRA

Tanto Ucrania como Rusia mantienen las cifras bajo la alfombra.

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BARCO SE HUNDE CERCA DE IBIZA

(26/11/26) - España - Un barco hundido en las cercanías de las costas de Ibiza y un potencial desastre ecológico. El siniestro se ha saldado con un tripulante fallecido y otros 16 rescatados. El barco, con bandera de Malta y dedicado al transporte de productos químicos, cubría la ruta entre Algeciras y Barcelona con una carga que podría alcanzar las 7.000 toneladas métricas de gasoil. Mientras las autoridades tratan de evalúan el posible impacto ambiental de una fuga se conocen las primeras imágenes aéreas del buque Med Emre tras su naufragio frente a la costa de Ibiza. Las imágenes muestran la embarcación completamente volcada, quilla al sol y parcialmente a flote a unos 40 kilómetros al noreste de la isla. La escena, captada desde un helicóptero y difundida por el Ministerio de Transportes, deja ver el estado en el que ha quedado el carguero tras el accidente marítimo ocurrido durante la madrugada de ayer.

SHEINBAUM SE ENOJA CON LA DEA

(26/11/26) - México - La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, acusó al director de la DEA de intento de injerencia. La mandataria nombré como un intento de injerencia a la implementación de una línea telefónica para denunciar a personas presuntamente relacionadas con el Cártel de Sinaloa por parte de la Administración para el Control de las Drogas de Estados Unidos. Durante la conferencia de prensa matutina, la mandataria cuestionó el anuncio del director de la DEA, Terry Cole, sobre la apertura de la línea para denunciar incluso a funcionarios que tuvieran presuntos vínculos con el cártel. "Imagínense que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana abriera un WhatsApp para la denuncia de la corrupción en Estados Unidos: ¿Cómo lo vería el gobierno de Estados Unidos? Es evidente que es un asunto de injerencia, porque la DEA tiene mucho qué hacer en su país, mucho", señaló. Sheinbaum dijo también que la administración de Donald Trump debería enfocarse en investigar casos de presuntos nexos de sus agencias con organizaciones criminales, al respecto, recordó un reportaje de AP en el que se hace referencia a un caso de miembros de la DEA que habrían permitido el trafico de fentanilo durante una investigación.

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