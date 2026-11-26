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LOS NÚMEROS DE LA GUERRA
Tanto Ucrania como Rusia mantienen las cifras bajo la alfombra.
Hoy en el Mundo:
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BARCO SE HUNDE CERCA DE IBIZA
(26/11/26) -
España - Un barco hundido en las cercanías de las
costas de Ibiza y un potencial desastre ecológico. El
siniestro se ha saldado con un tripulante fallecido y otros
16 rescatados. El barco, con bandera de Malta y dedicado al
transporte de productos químicos, cubría la ruta entre
Algeciras y Barcelona con una carga que podría alcanzar las
7.000 toneladas métricas de gasoil. Mientras las autoridades
tratan de evalúan el posible impacto ambiental de una fuga
se conocen las primeras imágenes aéreas del buque Med Emre
tras su naufragio frente a la costa de Ibiza. Las imágenes
muestran la embarcación completamente volcada, quilla al sol
y parcialmente a flote a unos 40 kilómetros al noreste de la
isla. La escena, captada desde un helicóptero y difundida
por el Ministerio de Transportes, deja ver el estado en el
que ha quedado el carguero tras el accidente marítimo
ocurrido durante la madrugada de ayer.
SHEINBAUM SE ENOJA CON LA DEA
(26/11/26) -
México
- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, acusó al director
de la DEA de intento de injerencia. La mandataria nombré como un intento
de injerencia a la implementación de una línea telefónica para denunciar
a personas presuntamente relacionadas con el Cártel de Sinaloa por parte
de la Administración para el Control de las Drogas de Estados Unidos.
Durante la conferencia de prensa matutina, la mandataria cuestionó el
anuncio del director de la DEA, Terry Cole, sobre la apertura de la
línea para denunciar incluso a funcionarios que tuvieran presuntos
vínculos con el cártel. "Imagínense que la Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana abriera un WhatsApp para la denuncia de la
corrupción en Estados Unidos: ¿Cómo lo vería el gobierno de Estados
Unidos? Es evidente que es un asunto de injerencia, porque la DEA tiene
mucho qué hacer en su país, mucho", señaló. Sheinbaum dijo también que
la administración de Donald Trump debería enfocarse en investigar casos
de presuntos nexos de sus agencias con organizaciones criminales, al
respecto, recordó un reportaje de AP en el que se hace referencia a un
caso de miembros de la DEA que habrían permitido el trafico de fentanilo
durante una investigación.
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LOS NÚMEROS DE LA GUERRA
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