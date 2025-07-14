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posiciones e imposiciones

El Pirata @PirataEcdqemsd | 14 de Julio de 2025 | ECDQEMSD Podcast

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Bienvenidos a la política infame y al modo descarado de gobernar de un extremo al otro del planeta sin temor al ridículo.

Dicen que del único lugar del que no se regresa es del ridículo. Esa máxima no intimida a nuestros gobernantes que van y vienen del ridículo sin ningún tipo de decoro ni vergüenza.

Lo de Trump, que ya de por sí es escandaloso, parece superarse semana a semana.

Ya ni siquiera disimula y el mundo parece aceptar que las negociaciones van a ser así. Un tipo que muestra una tabla como si se tratase de los 10 mandamientos y que representan una amenaza desde la cuál luego se iniciara la negociación.

En la semana que quedo atrás Trump amenazó a Europa con un "treinta", le metió un "cincuenta" a Brasil y barajó otros "treinta" para México.

Y las justificaciones fueron tan infames como impactantes. A Europa porque se comportan soberbios, a México por no hacer lo suficiente para frenar el ingreso de fentanilo a Estados Unidos y a Brasil porque Lula le cae gordo.

Sí, en pocas palabras, usa los impuestos ya no solo para presionar e ir moldeando la economía sino para perpetrar ingerencias directas en países soberanos. Un modo de extorsión internacional a nivel gubernamental

Algo así como "vamos a golpear al gobierno de Brasil porque están juzgando a mi amigo Bolsonaro y anduvieron muy orondos de BRICS haciéndose los equilibradores mundiales. A ver si muy BRICS con el 50% arancelario que les voy a meter.

El enfado es que los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y algunas economías emergentes) criticaron en la cumbre de Brasil a Israel, a las política migratorias trumpistas y hasta se atrevieron a defender a Irán.

Para peor la Justicia de Brasil se atreve de juzgar al "inocente y desvalido" Jair Bolsonaro. 50% de aranceles para torpedear su economía es lo menos que merecen.

Obviamente Lula dijo: ojo por ojo y cincuenta por cincuenta. Cincuenta para Estados Unidos. Porque a tal golpe tal contragolpe.

En Europa son más cautelosos porque no quieren despertar la ira errática de Donald y además ya saben que la cosa no se va cerrar como se abre. Aunque Trump jura y perjura que el 1 de agosto se acaban las postergaciones y la cosa se pone sería.

Y mientras la política económica se pone infame con excusas para interferir en decisiones de gobiernos ajenos, la política migratoria de Trump es otro estúpido ataque contra la humanidad.

Redadas aleatorias en granjas, fabricas y hogares. El miedo de ir a la escuela, a un casamiento, un bautizo, un partido de fútbol o un concierto. El miedo de ir a trabajar, a salir y ver el sol.

Comando oficiales, cazadores de recompensas, civiles delatores, policías reales, diferentes agencias, guardias "autopersividos" miembros de la seguridad nacional portando armas y esposas son parte de la fauna que camina los estados de la unión para ganar porcentajes de las detenciones.

Infamia, campos vacíos, cárceles inauguradas en tiempo record, sembradíos abandonados y Trump gritando que va ir por todos.

Así la política infame que sanciona a la relatora de la ONU para Palestina por su "campaña contra Israel". Así la política infame con Netanyahu llegando a la Casa Blanca portando la carta de nominación de Trump al Nobel de la Paz.

Muertes en Gaza, bombardeos en Ucrania, masacres en Sudán, drones en el sur del Líbano. La infamia de privatizar hasta el reparto de ayuda humanitaria en la franja con su consabido desastre y la cantidad de muertos creciendo semana a semana.

Y teníamos en esta política infame más ejemplos. A la marcha contra la "gentrificación" en Ciudad de México el gobierno de Washington responde invitando a la autodeportación.

En Colombia la política infame muestras su vértigo como en Bolivia y en Argentina los fieles a la infamia no se quedan atrás. Peleas que alteran las líneas de poder. El presidente llamando "traidora" a su vice (presidenta del Senado) y el armado de la listas electorales como si fuera urgente en el país de la urgencias.

Infamia y política, política infame. La avioneta cargada de cocaína que ofendió a Bukele. Sheinbaum diciendo desde Sonora que nos quedemos tranquilos que de seguro salvamos el cobre. La narcopolitica repartiendo credenciales y el abogado de "El Ratón" Guzmán armando un tremendo alboroto diplomático

Es que Ovidio, uno de los hijos de "El Chapo", tramitó en un juzgado de Chicago la colaboración con el gobierno estadounidense bajo promesa de protección y disminución sustancial de pena.

El abogado, un tal Lichtman, se emocionó y destapó la infamia en el gobierno mexicano.

Simplemente contó lo que todos vimos en aquel momento: López Obrador fue al rescate de su general, Salvador Cienfuegos, y lo jaló para México donde lo exoneraron, casi lo nombran héroe nacional, acusaron a la DEA de fabricar evidencias y, según el abogado, violaron el acuerdo bilateral que sostiene México con Washington. Convengamos que igual es un acuerdo raro porque vaya uno aca humildemente a juzgarle un General al pentágono por más que ande de vacaciones en Los Cabos.

Claudia Sheinbaum dijo que las declaraciones eran "irrespetuosas" y que "México no mantiene relaciones de complicidad con nadie".

La justicia gringa casi escupe la sopa y allí la presidenta dijo: fiscalía diles algo!!!

Ah si: "La Fiscalía General de la República rechaza, de manera absoluta y contundente, descalificaciones injustas expresadas de manera irresponsable, sin aportar pruebas; y todo ello, en busca de un oportunismo mediático que descalifica a quien dolosamente lo utiliza".

-Como la ve mi presi?

-Muy bien.

-Pinche Ratón todavía ni empezó a colaborar y ya su abogado nos armó tremendo desmadre.

Infamia, infamia. La Unión Europea y su debate sobre si dejamos amarrar las balsas con migrantes o las prendemos fuegos. Starmer y Macron haciendo acuerdos bilaterales. El PSOE de crisis en crisis. Las derechas europeas y sus banderas infames. El supremo de Estados Unidos cumpliendo todos los deseos de Trump. Se reanudan los despidos masivos en agencias federales y hoy moría un trabajador en una redada infame en una granja infame de cannabis en California.

Eso si, entre tanta infamia una jueza prohíbe arrestar a migrantes en California por su color de piel.

Las detenciones no pueden partir de premisas raciales.

-Disculpe señora, todos son oscuros cuando usamos nuestras gafas de sol. Igual no partimos de premisas raciales, partimos de premisas económicas. Detenemos a los que están cosechando, no a los que compraron las semillas.

Y entre tanta infamia y políticas destructivas de todo aquello que ayudaría a armonizar este mundo atontado por las impulsivas decisiones de unos cuantos alterados: nosotros les damos la bienvenidas a la kaos total!!!!!