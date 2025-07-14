POLÍTICA INFAME

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Las infames decisiones que van guiando la política global de un extremo al otro del planeta.
Noticias Del Mundo:
A punta de aranceles - Trump otra vez a la carga - El abogado de El Ratón y el Gobierno de México - Salvaron a Cienfuegos - El desarme kurdo - Top 10 de las Fiestas Lagartijiana 2025.
Historias Desintegradas:
Perros ladrando - Educando animales - Jauría alborotada - Como en la película Brazil - Sistema neumático de envío de documentos - Explicando el Arcanoid - Edificio de Correos de México - El mundo antiguo -Tlaloc y el agua - Tacos al Pastor - Chapulines deliciosos - Posters metaleros - Mariposas en los zapatos - Día mundial de los Chimpancés y más...
Dicen que del único lugar del que no se regresa es del ridículo. Esa máxima no intimida a nuestros gobernantes.
EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast
EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD
Otros episodios de En Caso De Que El Mundo Se Desintegre
ECDQEMSD podcast llega a usted gracias al aporte desinteresado de la unión desintegrada de Dragones Dorados.
gracias Dragones Dorados !!
Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.