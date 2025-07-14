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Las infames decisiones que van guiando la política global de un extremo al otro del planeta.

Noticias Del Mundo:

A punta de aranceles - Trump otra vez a la carga - El abogado de El Ratón y el Gobierno de México - Salvaron a Cienfuegos - El desarme kurdo - Top 10 de las Fiestas Lagartijiana 2025.

Historias Desintegradas:

Perros ladrando - Educando animales - Jauría alborotada - Como en la película Brazil - Sistema neumático de envío de documentos - Explicando el Arcanoid - Edificio de Correos de México - El mundo antiguo -Tlaloc y el agua - Tacos al Pastor - Chapulines deliciosos - Posters metaleros - Mariposas en los zapatos - Día mundial de los Chimpancés y más...

POLÍTICA INFAME

Dicen que del único lugar del que no se regresa es del ridículo. Esa máxima no intimida a nuestros gobernantes.

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast