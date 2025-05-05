TRUMP CIEN DÍAS HACIA EL INFIERNO

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y ya se cree Jedi

El Pirata @PirataEcdqemsd | 05 de Mayo de 2025 | ECDQEMSD Podcast

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Bienvenidos a las noticias del mundo y a los cien días del gobierno de Donald Trump.

Un puñado de meses, los cien primeros, los simbólicos, los que conectaron a Trump con la totalidad del poder y encaminó hacia el infierno a un mundo que se divide entre aplausos, confusión, enfado y sorpresa.

Aunque es el mismo que gobernó en su primera administración, el Trump de la segunda llegó en otro contexto y exigió de él una retroalimentación, una recarga, una potenciación, una versión más agresiva que la anterior.

Los 100 primeros días del segundo Trump parecieron 100 años. Para algunos poco, para otros demasiado.

Es un Trump que llegaba enojado porque le habían limitado las redes, lo apartaron, lo discriminaron, lo menospreciaron y lo contradijeron. Lo trataron de educar: hay cosas que no se deben hacer, no se puede tomar el capitolio. Un Trump al que habían dado por muerto políticamente: estados unidos no se puede permitir otro trump. Trump, el hombre al que la justicia tenía rodeado el día que Estados Unidos le dio su segunda oportunidad.

Y Trump, como el Conde de Montecristo, regreso rencoroso, vengativo, con un plan.

Cien días de venganzas y amenazas consumadas. De palabras incumplidas. De amagos y verborrea. De decisiones y destrucción.

El presidente estadounidense llega a esta simbólica línea de los 100 días peleando con las encuestas y la opinión pública. La misma que creía que no podía regresar a sentarse en el salón oval.

Y Trump regresó, rodeado de mega millonarios, adulándose mutuamente, ladrando un plan caótico para regresar a un mundo que nunca existió realmente.

En 100 días tomó el trono antiglobalista, alimentó los nacionalismos, dio aire a las extremas derechas, inventó enemigos, describió a la migración como "invación criminal", se peleó con China, con sus vecinos del TMEC, con las minorías, con las mayorías, con los que no opinan como él, culpó de todo mal a la inacción de los gobiernos demócratas, a la "agenda woke", a la ideología de género, a Holywood, a los opositores y a los campus universitarios "antisemitas".

En cien días dijo, se desdijo, expresó su modo de hacer política equivalente a una puja comercial.

En cien días puso al mundo a hablar de aranceles. Coloco de rodillas a los asustados, generó caos en los mercados, produjo desesperación en empresas, puso a arder fronteras, rompió familias y mando a hacer más gorras de maga.

En 100 días desató una guerra comercial con China y humilló públicamente a Europa.

En 100 días desmantelo asociaciones, rompió acuerdos, salió de organizaciones prestigiosas y ridiculizó instituciones.

En 100 días habló muchísimos e incumplió la mayoría de lo que dijo.

Él y su administración, Vance, Rubio, Musk, un equipo de estrellas conservadoras que levantan el puño a favor de la libertad "personal" parecen un grupo de hienas en una muestra de arte. Defecan, escupen, se ríen, atacan, se enfadan, gruñen, parecen chistosos y son letales en grupo.

Los discursos errático e intraducibles por falta de coherencia sintáctica.

Ucrania de rodillas entregando recursos. La guerra que terminaría en cinco minutos no terminó y ahora Putín vuelve hablar de su arsenal atómico.

Gaza al borde de la hambruna y más cercana al infierno que a un balneario paradisíaco.

La guerra arancelaria que regresaría a Estados Unidos la grandeza le está costando más que Vietnam.

Recesión mundial, contagio de paranoia, renegociación de contratos, acuerdo líquidos, flujo de capitales, ataques al periodismo y al poder judicial.

Un patriota. 65 mil inmigrantes expulsados. Muchos de ellos niños. Vuelos de repatriación.

Todos tratados como miembros del Tren de Aragua. No importa nada.

En su discurso por los primeros cien días quedó evidenciado que milita para aquella máxima de "miente miente que algo queda".

Dijo que estos 100 días fueron "los más exitosos de la historia". Como un viejo loco insultó a medio mundo, llamó mentirosos a todos los medios de comunicación que lo critican, tildó de "comunistas" a los jueces estadounidenses que fallan en su contra y llamó "aliados de saqueadores" y "chiflados de izquierda" a sus detractores.

Pero es un poco de lo de siempre. La única novedad es que el tiempo pasa y de lo único que puede jactarse realmente de momento es de señalizar como si fuera el paraíso el camino hacia el infierno.

Cacería de migrantes, miedo de salir a la calle, frontera compleja, detenciones arbitrarias.

Bienvenidos a las noticias de hoy: Estados Unidos entierra el sueño de una Green Card para 550.000 migrantes cubanos.

El FBI arresta y acusa a la jueza Hannah Dugan de desviar intencionalmente a los agentes que acudieron al juzgado a buscar a una ciudadana mexicana.

La tecnología de vigilancia: Trump encarga a una empresa tecnológica la monitorización de inmigrantes.

Una jueza del supremo califica de "ataque a la democracia" las amenazas de Trump a la justicia.

Los primeros presupuestos del segundo mandato de Trump prevén recortar el gasto público en un 23% en los programas de vivienda, salud y clima.

Más de cinco millones de niños estadounidenses viven bajo la amenaza de la deportación de sus padres.

Estados Unidos asegura que su acuerdo recién firmado con Ucrania no da esperanzas a poner fin a la guerra.

La administración Trump continúa amenazando a las universidades con la quita de sus excepciones impositivas.

Trump envió un saludo a todos los seguidores de la saga de La Guerra de las Galaxias. El 4 de mayo apareció en una gráfica con un sable láser y aprovechó para atacar a los demócratas "no son la rebelión, son el imperio".

Todo bien, todo bien, todavía aguantamos.

Venimos del apagón total en España y Portugal, del no sabe no contesta de las autoridades, del conclave que empezará el próximo 7 para elegir un Papa, de los chismes vaticanos y de las marchas por el Día del Trabajador.

Venimos de la creciente preocupación del movimiento obrero, de la precarización laboral, del desborde de la violencia y de la hambruna en Gaza por el bloqueo israelí.

Bombardeos a Yemen, un misil se escapa del escudo y golpea Israel, encuentran otra fosa común en México y hubo un terremoto de 7.5 en la Patagonia, ahí donde termina el mundo.

Y la vamos llevando: un candidato ultra antieuropeísta gana elecciones en Rumania.

Canadá se siente fuerte después de las elecciones.

Se sabe que Claudia Sheinbaum recibió presiones de Trump para que militares de Estados Unidos combatan a cárteles en México.

Hay que esperara, solo hay que esperar.

Andamos viviendo el regreso de los muertos vivos y mientras nos peleamos con Ernesto Zedillo, el que cacarea cuando debería estar detenido, preso y sentenciado, llega la novedad de que las autopartes no tendrán aranceles.

Ey, y no por el bien de México, por el bien de Estados Unidos. A ver si nos vamos a creer la de un Trump buena onda dispuesto a llevarla con sus adorables vecinos.

Cien días del mundo patas para arriba, del regreso de lo que creíamos enterrado. Cien días de ánimo a los que no confesaban su ideología por recato y vergüenza lógica. Cien días de desastre, violencia verbal, desprecio intelectual y del debate que se congela a la superficialidad.

Los primeros cien de Trump versión 2.0. Los primeros cien días hacia el infierno.

Damas y caballeros: bienvenidos al kaos total!!!