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SHOW 6036 DESCARGAR SHOW
La segunda llegada de Donald Trump al poder ya cumplió 100 días. Un tiempo de muchos discursos, muchos cambios, muchas amenazas.
Noticias Del Mundo:
Trump y la noticia constante - Bolsonaro salió a la calle - Daniel Ortega se pone en guardia - Le pelea de Canelo - Colocaron la chimena vaticana - Elon Musk se despide del gobierno muy lentamente - Manjares internacionales.
Historias Desintegradas:
Ruleta de historias - El señor de Vallarta - La camiseta - Sudoración y solución - Desodorantes y antitranspirantes - Dónde dejé el carro? - Bonita Villa La Angostura - Aquí en Canadá - Mark Carney y Trump - Examen de ciudadanía - La capa caída - La lengua portuguesa - El niño japonés - El cumple de Karl Marx y más...
TRUMP CIEN DÍAS HACIA EL INFIERNO
Los 100 primeros días del segundo Trump parecieron 100 años.
EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast
EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD
Otros episodios de En Caso De Que El Mundo Se Desintegre
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gracias Dragones Dorados !!
Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.