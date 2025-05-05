SHOW 6036 DESCARGAR SHOW

La segunda llegada de Donald Trump al poder ya cumplió 100 días. Un tiempo de muchos discursos, muchos cambios, muchas amenazas.

Noticias Del Mundo:

Trump y la noticia constante - Bolsonaro salió a la calle - Daniel Ortega se pone en guardia - Le pelea de Canelo - Colocaron la chimena vaticana - Elon Musk se despide del gobierno muy lentamente - Manjares internacionales.

Historias Desintegradas:

Ruleta de historias - El señor de Vallarta - La camiseta - Sudoración y solución - Desodorantes y antitranspirantes - Dónde dejé el carro? - Bonita Villa La Angostura - Aquí en Canadá - Mark Carney y Trump - Examen de ciudadanía - La capa caída - La lengua portuguesa - El niño japonés - El cumple de Karl Marx y más...

TRUMP CIEN DÍAS HACIA EL INFIERNO

Los 100 primeros días del segundo Trump parecieron 100 años.

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast