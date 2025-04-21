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sembradas en la Tierra

El Pirata @PirataEcdqemsd | 21 de abril de 2025 | ECDQEMSD Podcast

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Bienvenidos a las noticias del mundo en su constante Víacrusis.

Atrás quedó la Semana Santa y cada quién a cargar sus cruces en un mundo cruel repleto de injusticias.

Porque no mejoró mucho en los últimos dos mil y tantos años y si quiere encontrar injusticias no va a encontrar mejor lugar que este planeta.

No importa que tan cristiana sea la metafórica escena.

Ya juzgaron a los inocentes, ya azotaron a los débiles, ya celebró el pueblo su justicia, ya lloró el cielo y ya entregaron el cuerpo de un hijo a una madre desconsolada. Y casi todo el mundo solo lo mantiene en pie la espera de un milagro.

Una madre Palestina abraza el cuerpo inerte de su hijo.

A una familia judía le arrancaron a su hija los radicalizados y arrastraron su cuerpo sin piedad.

La injusticia voltea las casas con topadoras o con drones, los colonos oran y avanzan, la tierra es arrasada, no hay cruces que poner ni cementerios donde enterrar. Del polvo venimos al polvo vamos.

El primer ministro Netanyahu jura que Israel no se rendirá hasta no recuperar a todos los secuestrados.

Hamás jura que resistirá en Gaza.

Semana Santa y decenas de muertos en los bombardeos del ejército israelí contra la franja en las últimas horas.

Cruces en la frontera, en el frente, en los campos. Los militares, los inocentes, los daños colaterales, los feminicidios, los narco ajustes, los de la guerra civil, los sin oportunidades.

En Italia el Papa Francisco se esfuerza por estar y hay rezos, misas y vía crusis. El coliseo romano y la muerte de los cristianos ante la mirada del emperador.

La muerte de los creyentes, la muerte de la inocencia, la muerte en nombre de la iglesia, la muerte como política de Estado y cultura predominante.

El paso del vice Vance por el Vaticano y la señal de la cruz.

En estados unidos hay manifestaciones contra Trump. No son procesiones.

Llegó de visita Georgia Meloni.

Semana Santa y hablamos de negocios entre el gobierno gringo y el europeo.

En Italia al mismo tiempo se reúnen un representante de Trump y del gobierno iraní en la embajada de Omán. Consigna: negociar programa nuclear.

"Encuentro constructivo" dijo Teherán.

Jueves y viernes santo, sábado de gloria y domingo de resurrección.

Y ahí andamos, cada quién con su cruz personal; resucitando.

Cofradías y autoflagelaciones.

Iztapalapa y el público emocionado. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.

Luego de rezar, mirar al cielo y respetar toda la simbología para mostrarnos muy devotos tratando de disimular que no somos tan buenos como pensamos.

En Rusia Putin declara una tregua simbólica durante Semana Santa.

Tan simbólica que Ucrania denuncia que los bombardeos no cesaron.

Alto el fuego por sus huevos de pascua de una tregua que ambos dicen "nunca se respeta".

Estados Unidos coloca la rosca e insiste en que si Ucrania no le va a dar sus riquezas minerales va abandonarla a su suerte con sus "amiguitos" europeos.

La Última Cena -para qué se va a reunir uno a cenar si no va a obtener ningún beneficio- piensa Washington.

Y China lanza cohetes para orbitar satélites. Inglaterra anda hedionda por la huelga de recolectores. Túnez condena a cuarenta opositores para que pasen las pascuas en la cárcel, esta y las próximas sesenta y seis. La Unión Europea busca en Google como penalizar a Google por prácticas monopólicas. El supremo de Estados Unidos impide aplicar una ley de 1798 para deportar inmigrantes pero la administración Trump sigue deportando.

Semana Santa. Le entregan el cuerpo a una madre de un soldado ruso. Muere ucraniano al caer un misil. Los estigmas en Ruanda, en Sudán, en un pueblo colombiano, en la selva, en el México profundo, Centroamérica. Última cena, quién sabe cuando.

Hambre, disparos, la fábrica de armas, la pelea por el poder, todos los pecados capitales, la factoría de cruces e ídolos de cerámica. Más aranceles para China que sube al barco los contenedores con los pedidos occidentales de estatuillas de santos, vírgenes y ángeles vengadores.

Calles de humo, trincheras, Gaza en escombros, minas antipersonales en la ex Yugoslavia, bombas sin explotar de la Segunda Guerra, alambrados eléctricos, fronteras violentas, campos de refugiados, desplazamientos.

En nombre del padre, del hijo, de la falta educación, la escasez de alimentos, lo lógica perversa.

Pongamos el dinero en armas y hagamos más ricos a los ricos y más pobres a los pobres. Que huela a pólvora y a odio.

No podemos crucificar a los culpables de esta realidad! Son los dueños de la justicia, la piedad, el dinero, el perdón, el monte Gólgota, el bosque de la madera de la cruz, el marketing, la gracia, la patente y los derechos de transmisión.

Y entre cruces personales, simbólicas, reales, de madera, de oro, de metal y de piedra, habitamos una tierra donde seguiremos siendo verdugos de nosotros mismos hasta en esos detalles que imaginamos no tienen relación con nuestra existencia.

No es una cuestión de fe o de falta de ella. El pecado es pecado y las crucifixiones cambian el método, la forma, pero siguen bañando de sangre la tierra.

Damas y caballeros: bienvenidos al kaos total!!!!!!!