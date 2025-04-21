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Todas las Cruces - Podcast

Lunes 21 de abril de 2025

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TODAS LAS CRUCES

Atrás quedó la Semana Santa y cada quién a cargar sus cruces en un mundo cruel repleto de injusticias.

Noticias Del Mundo:

Lo que dejó la Semana Santa - Barrabás lesionado - Roma iluminada - La patada voladora de Chus - Iztapalapa a tope - Maratón Robot en China - El hijo prodigo - El Sargento Pimienta y Los Beatles.

Historias Desintegradas:

El afiche perfecto - Francia Provenza - Palomas, conejos y gatos - Un hipster o un francés - La telemarketer - Copiando películas - Llegó el FBI - Stop Making Sense - Talking Heads - El mono meón - Charly García y Soda Stereo - Festivales ásperos - Rivalidades musicales - Un programa de TV imposible - Hola Barriga - Los Pericos - Creatividad e Innovación - Fundación de Roma - Heroica defensa de Veracruz y más...

TODAS LAS CRUCES

Entre cruces personales, simbólicas, reales, de madera, de oro, de metal y de piedra.

 

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EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD

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gracias Dragones Dorados !!

Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.

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