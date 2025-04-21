TODAS LAS CRUCES

||| COMUNICATE CON LA NAVE ||| DRAGONES DORADOS ||| EPISODIOS ||| ECDQEMSD PODCAST |||
SHOW 6026 DESCARGAR SHOW
Atrás quedó la Semana Santa y cada quién a cargar sus cruces en un mundo cruel repleto de injusticias.
Noticias Del Mundo:
Lo que dejó la Semana Santa - Barrabás lesionado - Roma iluminada - La patada voladora de Chus - Iztapalapa a tope - Maratón Robot en China - El hijo prodigo - El Sargento Pimienta y Los Beatles.
Historias Desintegradas:
El afiche perfecto - Francia Provenza - Palomas, conejos y gatos - Un hipster o un francés - La telemarketer - Copiando películas - Llegó el FBI - Stop Making Sense - Talking Heads - El mono meón - Charly García y Soda Stereo - Festivales ásperos - Rivalidades musicales - Un programa de TV imposible - Hola Barriga - Los Pericos - Creatividad e Innovación - Fundación de Roma - Heroica defensa de Veracruz y más...
Entre cruces personales, simbólicas, reales, de madera, de oro, de metal y de piedra.
EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast
EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD
Otros episodios de En Caso De Que El Mundo Se Desintegre
ECDQEMSD podcast llega a usted gracias al aporte desinteresado de la unión desintegrada de Dragones Dorados.
gracias Dragones Dorados !!
Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.