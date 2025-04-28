FUNERAL DEL PAPA FRANCISCO

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la batalla de los cruzados

El Pirata @PirataEcdqemsd | 28 de abril de 2025 | ECDQEMSD Podcast

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Bienvenidos a las noticias del mundo y a la muerte, funeral y entierro de un líder religioso.

El papa Francisco se eleva al cielo entre ángeles y sonidos celestiales. Cientos de miles de fieles lo despiden con la ansiedad de conocer su reemplazo y en la Tierra las cosas de la Tierra.

Se iba el hincha de San Lorenzo de Almagro. El que había aprendido la pobreza en la villa, el que conocía de poder y teología. El padre Jorge Bergoglio. El que gritaba "no" desde el paravalancha al que intentara besarle la mano.

El cura que llegó más alto de lo que pensaba, el que estaba en el momento justo en el lugar preciso, el que sabía que a la muerte no se le gana. Se la distrae, se la comprende, se la negocia, se le saca una ventaja temporal, se la evita, se la gambetea, pero no se le gana.

Pero y la Fe?

La fe no debería ser necia. A la muerte nunca nadie la ha ganado. Y un día después de Semana Santa dejaba la Tierra el papa Francisco.

Desde Buenos Aires al Vaticano, desde plaza de Mayo a plaza San Pedro.

Para algunos un cura más. Para otros un cura del pueblo. Para unos un revolucionario. Para otros el representante de la pirámide de la mafia católica.

Resulta inocente haberle pedido a un papa una revolución mayor en una institución de dos mil años. Una institución básicamente conservadora, dictatorial y protegida. Repleta de sub-clubes oscurantistas, perversos e influyentes.

Para saber mejor quién fue Francisco en la línea histórica vaticana no hace falta leer sus discursos, sus pensamientos, sus entrevistas, sus acciones.

Todos los papas piden por la paz, todos los papas hablan de los pobres, todos los papas hablen de justicia divina y de que todos somos iguales ante los ojos de Dios.

En síntesis, la institución es tan grande que todos los papas dicen y hacen más o menos lo mismo.

Pero más allá de la lista de decisiones que tomó Francisco al frente de la Iglesia (y que para algunos serán simples anécdotas y decisiones acorde con la época) un buen modo de conocer la obra de alguien es ver la lista de sus enemigos.

Viendo esa lista, Francisco: estamos contigo.

Y como si los enemigos quisieran verificar el asunto, todos estaban representados en primera fila de la ceremonia.

Sí, en la primera fila: lo más rancio y conservador de un vaticano que descorchó el mejor prosecco. Cardenales excitados por lo que viene. Sacerdotes odiadores de pobres, institucionalistas de anillos de sello. Los que confiesan genocidas y bendicen patrones. Los burócratas bíblicos jefes de la ruleta del pecado. Los dueños del perdón, la entrada al cielo y la coronación de los placeres mundanos. Los que se tapaban entre sí violaciones, pedofilia, soberbia, crímenes, machismo, vejación de la inocencia y complicidad con el mal encarnado.

Todo lo anecdótico, las semblanzas, la historia de los mil cónclaves, las casas de apuestas y los memes, los que tienen fotos, conversaciones y hasta libros hablando de Bergoglio, el padre Jorge o Francisco.

Descansa ya en su sepulcro en Santa María la Mayor. En Roma, fuera del Vaticano pero dentro de una iglesia. Como esgrimiendo un último acto de rebeldía. Hasta donde se puede.

Porque Francisco era papa, líder de la iglesia católica apostólica romana, era cura, era hombre de la Biblia, era jesuita, era sacerdote, era hombre de fe, no era ni el Che Guevara, ni Mao, ni Lenin, ni Martin Lutero, ni Robespierre, ni Gandhi, ni Sankara, ni Lumumba.

Su legado?

Un mural en Roma lo muestra con una lista en la mano: Trump, Milei, Von Der Leyen, Salvini... y un globo de comic donde su pensar es: quién invitó a esta gente?

La primera fila de la ceremonia funeral era el cenit de la hipocresía.

Donald Trump junto a Melania. El presidente argentino Milei, el mismo que lo había insultado tanto como el kirchnerismo cuando lo describió colaboracionista de la última dictadora militar. A su lado Georgia Meloni, la que hacia caras cuando Francisco hablaba de migración y piedad. También andaba por ahí el rey de España y su reina La Lety, católicos compulsivos, y toda una cuerda de presidentes, representantes, primeros ministros, señores feudales, señoras elegantes, patrones de estancia, matones de guantes, conservadurismo orgulloso y mafioso legales.

Presentes Macron, Lula, Abinader el del muro contra las haitianos, Noboa el ecuatoriano musculoso, Rosa Icela Rodríguez porque Sheinbaum se tomó la foto cuando importaba, Xiomara Castro porque caminar Roma es hermoso, y Zelenski para ver si salía algún apoyo más.

Ciento cincuenta y cinco delegaciones, un día de locos en Fiumicino.

El papa se murió, traigan agua bendita. Dejen pasaje abierto que regresamos cuando salga humo blanco.

Quién da más? Vamos con el filipino? El italiano? El africano? Lo predijo Nostradamus, lo dijeron Los Simpsons?

Un papa encarnando la batalla entre progresismo y conservadurismo?

Religiosos lame sirios ultra católicos celebrando la muerte de un papa?

Gracias por facilitar el reconocimiento de a dónde se va a parar uno.

El cardenal Matteo Zuppi, despidió a Francisco diciendo: "quería comunicar el amor sin hipocresía".

Miren esa primera fila!!!

Y la batalla de los cruzados por el poder no descansa. Cruzados por la ambición, cruzados por la política, cruzados por las ruinas morales y la degradación humana.

Y aparecen los fantasmas que Francisco había alejado, como el escándalo del cardenal que pretende entrar al cónclave estando condenado por fraude fiscal y habiendo dos cartas papales donde expresamente se solicita no le permitan su ingreso.

En nombre del padre, del hijo y del espíritu santo.

Un nuevo papado, un nuevo reinado, comenzará pronto.

No vean si el papa nuevo habla de pobres, habla de paz, condena guerras, señala el hambre, besa niños, acaricia ancianos o lava los pies de los presos. Lo hará.

Vean la lista de los enemigos que se va ganando con cada decisión.

Y Trump y Zelenski aprovechaban la escenografía vaticana para una reunión. India y Pakistán aumentan la tensión en la frontera. Muertos y heridos en una explosión en el mayor puerto iraní. Rusia y Ucrania continúan su guerra. La franja de Gaza sigue echando humo. Tenemos narcobloqueos en Michoacán, a Lady Gaga y a todo el valle de México con contingencia ambiental. Tenemos a Claudia preocupada por los candidatos a jueces y sus relaciones con el narco. Tenemos reforma Judicial y tenemos ley de Telecomunicaciones donde los creadores de la Ley Mordaza se indignan exigiendo libertad.

Cambia, todo cambia para que nada cambie. Imágenes poéticas. Avanza el féretro. A todo color. El coliseo romano, siglos de historia. Un suspiro en la línea de tiempo.

Apuesta desde tu teléfono quien será el nuevo líder de la Iglesia. Recuerda que si eres menor no debes apostar.

A las estampitas, a los rosarios y a los indultos.

La tienda en línea del presidente Trump comenzó a vender gorras con la leyenda: "Trump 2028".

Un suspiro en la línea de tiempo, detalles en los siglos de historia humana.

Damas y caballeros: bienvenidos al kaos total!!!