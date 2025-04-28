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Cientos de miles de personas y los mandatarios del mundo en el funeral del líder religioso
Noticias Del Mundo:
La primera fila del funeral del papa Francisco - Trump y Zelenski en la iglesia - India y Pakistán en pie de guerra - Ley de Telecomunicaciones - El tiburón no es tan malvado - Juicio a los Tiburones - Barcelona se queda con la Copa del Rey - El Tower de Puebla.
Historias Desintegradas:
Comencemos con un mezcal - En un tianguis de Oaxaca - La voz de la conciencia - Qué le está enseñando usted a sus hijos? - Kiss y Pycho Circus - Efecto psicodélico - Teoría sobre el FBI y la piratería - Llegando a Santa Fe de la Vera Cruz - Sábalos, lisos y más pescados - Como en Forrest Gump - Punk y Ska - Detrás de la palmera - Día del Matrimonio - Día de la seguridad y la salud en el Trabajo y más...
La primera fila de la ceremonia funeral era el cenit de la hipocresía.
EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast
EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD
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gracias Dragones Dorados !!
Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.