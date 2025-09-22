Noticias Internacionales

sobrevolando alcobas

El Pirata @PirataEcdqemsd | 22 de Septiembre de 2025 | ECDQEMSD Podcast

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Bienvenidos a las noticias internacionales y a esos momentos de intimidad donde los que mandan en el mundo se ensimisman en sus pensamientos.

Nos sorprendería asomarnos a esas intimidades porque uno supone que las personas que conducen el planeta, o al menos gobiernan sus países, están todo el tiempo pensando cosas trascendentes con agendas ajustadísimas y análisis para hacer lo mejor por el bien común.

Y entramos a esas alcobas, y sobrevolamos sus momentos de piyama e intimidad del Poder.

Las arepas que hacia mi madre, piensa Nicolás. Vestirme de militar me hará más chaparro? medita Zelenski. Rie Xi Jinping con algo que vio en Tiktok.

Trump piensa: ese muchacho era bueno y pensar que yo estuve cerca de morir como él cuando la bala me rozó la oreja. Von der Leyen mide el largo de sus tacones, más es de vulgar. Sheinbaum, me aburrí con los canadienses. Milei hace rostros frente al espejo. Karina lee el shampoo, tres por ciento de vitaminas, colorantes permitidos, no testeado en animales, Mercurio retrogrado para la Libertad Avanza.

Putin repasa tomas de judo antes de descansar. Lula tararea una bosanova. Modi piensa "soy el que más gente gobierna por lo tanto soy el más "power", ahora un clásico de Bollywood y a dormir". En el palacio Eliseo Macron mira a su costado, Brigitte lee un libro. "Sí parece mujer, le cerraré el hocico a ese imbécil du merde".

Y así es la intimidad del poder. Mucho más parecida a las preocupaciones de las estrellas de moda que a lo que nosotros imaginamos. Cómo salí en la foto, estaré perdiendo popularidad, odio las entrevistas, me querrán más de los que me odian, me odiaran más de los que me aman, realmente seré tan especial, un elegido superior al restos de los mortales, corbata gris o bordeaux, falda o pantalón.

Francia está en medio de un convulsionadísimos momento político. Primeros ministros que ruedan, huelgas y protestas, recortes y desánimo popular. La Asamblea partida y las amenazas de extremas derechas e izquierdas de hacer volar a cualquiera que se les cruce en puesto de primer ministros.

Pero en otro capítulo de la Francia moderna, Macron está que trina. Un influencer estadounidense de esos que validan cualquier cosa por no perder lo "trendy" viene sosteniendo hace tiempo que Brigitte, esposa de Macron, es en realidad un hombre. Pero no lo dice como una humorada, lo expresa como toda una teoría conspirativa donde supone que Emmanuel nos viene ocultando la verdad. Brigitte sería un señor francés, porque la nacionalidad no está en debate, y es más, en realidad, para más degenere europeo afrancesado, sería hermano de Macron.

Como este tipo tiene millones de seguidores que aman saber detalles tan trascendentales como el sexo de los famosos, repercutió y golpeó en la prensa francesas. Que no es que le crea, pero bueno, vendamos Paris Match.

Y en este contexto Macron y señora se avientan al ruedo para limpiar su buen nombre.

El presidente de Francia, que ya demando al hocicón, dice ahora que presentará pruebas de que Brigitte es mujer.

Lo sé, a veces nos humillamos públicamente solo para que dejen de humillarnos públicamente.

De las pruebas que va a presentar mejor no preguntemos, pero ahí estamos, porque para ganar una demanda hay que presentar pruebas y si demandas el Juez la pedirá. Resultado, tenemos al presidente de una potencia mundial enfrascado en un tema de alcoba con un influencer como si fuera un programa de televisión de la tarde.

Y ya que estamos de alcoba en alcoba, fue una semana intensa la que pasó.

Trump fue con Melania, que continúa con su outfit Inspector Ardilla, a Londres. Comió con Carlos III y Camila y los pasearon por palacio para mostrarles cosas. Eso que siempre hacen los reyes cuando uno los visita.

-Esta espada perteneció a mi tatarabuelo. Esto es un caballo embalsamado que participó de Waterloo. Este era el collar de perlas que usaba mamá-.

Luego Trump se topó con el primer ministro británico que le dijo que su jefe de Inteligencia le dijo que putin no quiere negociar la paz con Ucrania. -Nos esta engañando- dijo.

Como Donald ama engañar pero no tolera que lo engañen, llamó a la prensa y declaró: estoy decepcionado con Putin. Ah, y hundimos otra narcolancha en el caribe.

Y en la lucida meditación de la alcoba chavista, Nicolás Maduro vio el retrato de Hugo Chaves portando la espada de Bolívar y pensó: hay que armar a todo el pueblo venezolano!!! Hacer del pueblo un ejército dispuesto a morir por su tierra. Y por mi, obviamente.

Otra genialidad, porque deberían saber los gobernantes que si armamos a todo el pueblo, el pueblo quedará armado. Digo, no tengo trabajo, tengo hambre, no sé que hacer, tengo que salir adelante, no tengo estudios, no tengo tierras ni futuro, pero se empuñar un fusil.

Hace falta desgranar los peligros de esa lógica?

Y ahí andaba el vecino, la doña de las arepas, el joven de la motoneta y el viejito del parque escuchando atentamente como un cabo de Diosdado y Padrino le explicaban a no mirar por el caño de la escopeta para ver porque no había salido el tiro.

Preciosa Latinoamérica, hermosa humanidad. Y las noticias se sucedían: a Miley de sobrenombre ya no le dicen Javo sino Veto. El gobierno argentino ya explicó que hasta Octubre va a hacer lo que tenga que hacer para aguantar una escalada del dólar; igual el dólar escaló y con ese ataque de sinceridad ya todos están aterrorizados con lo que pase después de las legislativas de Octubre.

Se vendrá una redición del pueblo no sabe votar?

En México tenemos la narcopolitica con personajes como Sandrita, a los almirantes huachicoleros, a los que disimulan sus lazos con La Barredora, a los que saltaron con la alarma sísmica del 19 de septiembre aunque sabían que era simulacro y a Claudia Sheinbaum reunida con el primer ministro canadiense para hablar del T-MEC y del Mundial de Fútbol 2026.

Ecuador anda muy complicado y Noboa anunció en toque de queda por conmoción interna.

Venezuela llama a Rusia para que le haga esquina mientras los barcos gringos siguen patrullando.

En Bolivia los candidatos al balotaje no quieren debate.

En Chile hay ocho candidatos pero solo importa Jeannette jara a izquierda y Kast a derecha.

En Estados Unidos más de cien mil personas en Phoenix para el entierro del líder juvenil de maga asesinado en Utha.

Israel afirma que ya negocia la división de Gaza con Estados Unidos y confirmó que ya sacó a medio millón de personas de la ciudad capital.

Y regresamos al máximo generador de noticias por minuto desde que Elon Musk se fue del gobierno. Hablamos de Donald Trump, por supuesto.

Ni bien regresó de Gran Bretaña y de anunciar otro golpe al narcotráfico sin dar mayores detalles, anunció que el año que viene va a ir a China a hablar con Xi Jinping para cerrar lo de Tiktok.

Al margen, años escuchando que Tiktok y el gobierno chino no tenían nada que ver pero para terminar el asunto hay que hablar con Jinping. Ok.

Pero aquí viene lo mejor, vieron que Trump gobierna con tres herramientas. Los aranceles, el dólar y el nombrar terrorista a toda organización que no le caiga bien.

Bien, con el asesinato de Kirk decidió que la responsable era toda la izquierda universal y decidió nombrar terrorista a... Antifa.

Obvio ahí salió, por ejemplo, Orban en Hungría a decir: secundo, mi señor!!!!

Pero Antifa, apócope de "antifascismo", no es una organización como tal. Es todo un universo ideológico justamente antifascista que reúne bajo esa denominación a un sinfín de agrupaciones completamente disímiles en todo sentido (origen, cantidad, acción, objetivo), desconectadas y con vínculos que nadie podría confirmar lógicamente.

Algo así como nombrar grupo terrorista a todos los cristianos o a los fanáticos del fútbol o a los Otakus del mundo o a todos los musulmanes (momento eso no pasó alguna vez?).

Que tontería. Casi tan grande como la de retirarle las visas a los representantes de la Autoridad Nacional Palestina.

Mañana hay reunión plenaria en la sede de la ONU en Nueva York y la mayoría de los países alzaran la voz por un Estado Palestino.

Hasta Gran Bretaña, a la que muchos señalan como la originaria del desmadre cuando finalizada la Segunda Guerra Mundial dijo que su protectorado de Palestina podría albergar a Israel sin problemas.

Se sumó Australia, se sumó Canadá, ya estaba Francia y España entre otros. Va a ser un día bravo en la ONU.

Netanyahu ya pudo el grito en el cielo, Trump está muy contrariado y la guerra que Israel está ganando por mucho en el territorio la está perdiendo por más en el resto de los terrenos.

Octogésimo periodo de sesiones por inaugurar y promete tener de todo.

El estado palestino merece existir!!! La izquierda mató al muchacho!! Denme dinero o regresan los kukas!! Nueva York esta llena de policías!! Mi esposa no es un hombre!!!

A nadie le importa, en serio.

Damas y caballero: bienvenidos al kaos total!!!!