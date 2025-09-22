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La Intimidad del Poder - Podcast

Lunes 22 de septiembre de 2025

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LA INTIMIDAD DEL PODER

En qué piensan las personas con mayores responsabilidades y poder en el mundo. Nos sorprendería.

Noticias Del Mundo:

La sexualidad francesa - Más países reconocen a Palestina - La ira de Netanyahu - Un día clave en NY - La carta de Maduro - Futuro inquietante - Comenzó la primavera en el sur.

Historias Desintegradas:

Rock argentino - Concierto en Lima - Querido Perro Serrano - Cerati, García y Spinetta - Todo un palo - Los trenes - El muertito - Parálisis del sueño - La mano sombría - La seriedad lúcida - Momentos difíciles en la tribuna - Otra hazaña deportiva - Altas velocidades - El rinoceronte - El Mimo Marcel Marceau - Día mundial sin automóvil - Maestros de Uruguay y más...

LA INTIMIDAD DEL PODER

Y entramos a esas alcobas, y sobrevolamos sus momentos de piyama e intimidad del Poder.

 

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EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD

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Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.

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