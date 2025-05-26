LOS INVISIBLES

Noticias Internacionales

millones que no cuentan

El Pirata @PirataEcdqemsd | 26 de Mayo de 2025 | ECDQEMSD Podcast

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Bienvenidos a las noticias internacionales y a la presencia de aquellos que no se ven, esos que los políticos no registran, esos para los que no habla nadie y no están contemplados ni siquiera en las protestas.

Aunque hay que decir que en las campañas electivas la política sí los miran, los piensan o los intuyen. Porque son parte del voto de los cansados, los descreídos, los agotados, los invisibilizados y los que no aparecen en los registros más que como números de la población y potenciales votantes.

Andan como tortugas cargando un cubo térmico por toda las ciudades. Andan con un automóvil pendientes del celular llevando y trayendo desconocidos. Andan listos para bolear un par de zapatos. Andan con canastos vendiendo frituras, trozos de frutas en vasos plásticos, juguetes chinos, con termos con café para el frío o refrescos para el calor.

Los políticos dan la noticia. Los legisladores aprueban leyes. Las noticias hablan de muchas cosas. Todo eso no les afecta.

No están sindicalizados, no están unidos, no están. Son invisibles. Laboralmente son los que duermen en la calle, los que están en los andenes sin esperar ningún tren, los que fueron victimas del engaño de se tu propia empresa.

Abandonados de todo sistema son un sistema en sí mismo. Reunidos en el parque, recomendándose modos de llegar: no a la quincena, no a fin de mes, al fin del día.

Motocicletas, bicicletas, caminado. Lleve, traiga. Son la tabla de salvación de millones. A la hora de responder su situación laboral: se complica.

El mundo que manda ignora muchas cosas. Hace una semana una comisión europea fue a Gaza y se espantaron al escuchar disparos.

Un contingente de europeos de traje y corbata sintieron dos segundos el temor con el que nacen y mueren los habitantes de la franja y de miles de lugares en el mundo.

Desde Bruselas lo consideraron inconcebible.

Los disparos fueron del ejercito israelí que más tarde se disculpó.

Es que esos señores y señoras de traje y vestidos diplomáticos no eran de los invisibles. Fue un grave error.

Los invisibles amanecen cada día. En todo el mundo. Norte, sur, este, oeste.

El presidente Milei habla de libertad. De los que tienen dólares "bajo el colchón". De que un día no habrá más inflación. De criptomonedas, de elecciones y alianzas para ganar.

Otra vez la caparazón al hombro. Millones dando vueltas por la ciudad.

Dan vueltas y vueltas los que si no trabajan no cobran. Si no cobran no comen.

Libertad, libertad, despojados de todo derecho porque son un ejército de "propios jefes".

Mujeres y hombres que si llueve se complica. Hombres y mujeres que alguna vez hicieron otra cosa y el sistema les ofreció la fabulosa posibilidad de volverse invisibles.

Donald Trump vuelve a arremeter contra los migrantes.

Y la vida es ya bastante difícil para los invisibles. Los que no ves en la cocinas de los restaurantes, en las bodegas de las almacenes, en los camiones que se mueven, en los que limpiarán todas las salas de cine donde se estrena Lilo y Stitch esta semana. Los que colocaron las alfombras en Cannes para premiar a un iraní disidente.

Venezuela y las elecciones parlamentaria y regionales. Maduro por las calles con la mafia de los "servicios" sonriendo y saludando de aquí para allá.

Y al que no le tocó revolución? Y al que le tocó prisión? Y el que no está enchufado? Y al que le tocó lo peor de los mundos? Del mundo anterior y del mundo actual.

Al que se jodió con los gobiernos anteriores y al que se jode con el que vino a decir que era todo lo contrario y mucho mejor?

Ahí van los cansados, los descreídos, los agotados, los que ya no escuchan ni gritan, los que tienen la mirada fija en la nada y pelean por convencerse de que fue la pura mala suerte la que los tiene así.

Se tu propio jefe, trabaja cuando quieras, oportunidades para jóvenes emprendedores. Quizá te va bien de youtuber, de comediante, conduce un Uber, maneja tus tiempos, se tiktoker, no pierdes nada, se disparó tu video, catador de pasteles, paseador de perros, trabajos con proyección, hazte rico minando, no duermas más, juega al poker, apuesta a la Champions, es momentáneo, hasta conseguir algo mejor.

Y lo mejor no llega nunca. Como el esclavo liberado que seguirá dependiendo del amo pero ahora le deberá pagar procurándose techo, comida y medicinas.

En cada elección, a la hora de votar, la oposición ira por ustedes. Esa rabia, esa insatisfacción, ese cansancio, es lo que necesitamos para ganar.

Porque así no podemos seguir. La casta no da para más. Libertad! Carajo! Grita la casta de la casta.

Y los invisibles andan por ahí. Quién sabe dónde duermen, desde dónde llegan, que historias traen colgando de la espalda. Quién sabe que harán mañana si les duele la rodilla o se enferman del smog de la ciudad.

Los viejos invisibles, los jóvenes invisibles, los perros invisibles, los policías sin identidad, los narcos sin piedad, los muertos vivos en los andenes a punto de saltar.

Pedalear, pedalear, pedalear. Esquivar, esquivar, esquivar.

Sueños de artistas echando rimas en un tren de invisibles. La fila invisible en la frontera. Las muertas invisibles en esas cruces. Los niños invisibles obligados a crecer rápido. Lo que no te sirve me lo puedes regalar? Vender lo imposible y comprar lo que no se vende.

Revisamos la basura y el que llega primero tiene más chance de ganar.

Lo que antes era gratis ahora hay que pagarlo. Todo tiene precio, hasta lo que no existe.

Una hoja impresa como los periódicos del pasado.

Oleada de arrestos de opositores en Caracas. En Ecuador Daniel Noboa asume su segundo mandato. Trump amenaza a la unión europea con aranceles del 50. Los carritos del F1 dan vuelta por Mónaco.

Un paraíso, ese lugar si da gusto. Nadie con fentanilo muriendo en la calles, nadie que te limpie el parabrisa obligado, nada de africanos en los parques, nada de huelgas, protestas, bloqueos ni hospitales sin insumos. Así da gusto.

Pero te tocó ser invisible.

Venimos a traerte libertad. Podrás tomarte vacaciones cuando quieras, pero no tendrás a donde ir. Podrás distribuir tus horas como quieras, de lunes a lunes más de 8 diarias. Podrás sumarte a cualquier gremio que igual no te defenderán. Podrás elegir dónde atender tu salud, siempre en caridad. Podrás olvidarte de todas las obligaciones, tanto como de todos tus derechos.

Y en la televisión que se vende en cuotas Pedro Sánchez exige en nombre de España que Israel detenga su agresión a Gaza. Festival de Cannes.

Netanyahu dice que irán por todo. Los Hutíes lanzan misiles. Trump presenta el programa de defensa Domo Dorado. La OTAN jura que no dejará sola a Ucrania. Rusia ante la duda envía drones y Kiev hace lo mismo.

Los invisibles van a la guerra. Los invisibles perdieron la casa que nunca tuvieron. Los invisibles sueñan con la promesa de ser héroes o al menos tener un seguro de retiro.

La CNTE traza línea a Claudia Sheinbaum. Se conocía la sentencia a García Luna. Se acerca la elección judicial. La violencia no cesa y en medio de todo eso, los invisibles. Mayoría absoluta y creciendo de manera descomunal.

No son los obreros de fábrica, no son los empleados, no son los estudiantes, no son los uniformados ni los que temen ser remplazados por robots o inteligencia artificial. No son los que apuestan su dinero ni los que lo hacen trabajar. Son los invisibles: puro presente y nada más.

Las publicidades no están pensadas para ellos, las ciudades no los contemplan aunque son su alma, no deciden, no pueden ni tienen tiempo. No lavan dinero ni tienen que lavar, son las victimas de los robos intrascendentes y los vulnerables de la violencia sin custodia.

Son millones y no cuentan. Son millones y crecen día a día con la promesa de que esto es temporal, para sumar, para salir del paso, para ver que va a pasar.

Son millones, les soltaron la mano hace tiempo y les gritaron: libertad!

Damas y caballeros: bienvenidos al kaos total!!!