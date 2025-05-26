LOS INVISIBLES

||| COMUNICATE CON LA NAVE ||| DRAGONES DORADOS ||| EPISODIOS ||| ECDQEMSD PODCAST |||
SHOW 6051 DESCARGAR SHOW
Los cansados, los descreídos, los agotados, los invisibilizados y los que no aparecen en los registros más que como números de la población.
Noticias Del Mundo:
La revolución de Mayo en Argentina - La CGT va a la Justicia - La CNE estira las votaciones en Venezuela - Trump vs Harvard - Sheinbaum en Sinaloa - Napoli campeón - El juicio por la muerte de Maradona - La mula Conchita.
Historias Desintegradas:
Campaña de cancelación - Vestido de Bronco - La nostalgia romántica grupera - La cobertura especial Arena Guadalajara - Vamos Evaristo, tu puedes - Desde La Polla Records a Gatillazo - Reparación eléctrica - Ayudando a la CFE - De Bogotá a la India - El Mico Sagrado - Así se hace Le Foie Gras - Día del Conde Drácula - Bram Stoker - Madre en Polonia - Libros uruguayos y más...
Son millones, les soltaron la mano hace tiempo y les gritaron: libertad!
EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast
EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD
Otros episodios de En Caso De Que El Mundo Se Desintegre
ECDQEMSD podcast llega a usted gracias al aporte desinteresado de la unión desintegrada de Dragones Dorados.
gracias Dragones Dorados !!
Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.