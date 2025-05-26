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Los cansados, los descreídos, los agotados, los invisibilizados y los que no aparecen en los registros más que como números de la población.

Noticias Del Mundo:

La revolución de Mayo en Argentina - La CGT va a la Justicia - La CNE estira las votaciones en Venezuela - Trump vs Harvard - Sheinbaum en Sinaloa - Napoli campeón - El juicio por la muerte de Maradona - La mula Conchita.

Historias Desintegradas:

Campaña de cancelación - Vestido de Bronco - La nostalgia romántica grupera - La cobertura especial Arena Guadalajara - Vamos Evaristo, tu puedes - Desde La Polla Records a Gatillazo - Reparación eléctrica - Ayudando a la CFE - De Bogotá a la India - El Mico Sagrado - Así se hace Le Foie Gras - Día del Conde Drácula - Bram Stoker - Madre en Polonia - Libros uruguayos y más...

LOS INVISIBLES

Son millones, les soltaron la mano hace tiempo y les gritaron: libertad!

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast