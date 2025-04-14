LOS LOBOS TERRIBLES

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que gobiernan el mundo

El Pirata @PirataEcdqemsd | 14 de abril de 2025 | ECDQEMSD Podcast

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Bienvenidos a las noticias del mundo y a los lobos que llegaron desde el pasado.

El mundo de la ciencia y sobretodo el de la genética anda muy excitado. La noticia de los tres cachorros de lobo terrible tiene a todo el mundo expectante.

Como si fuera poco lograr con paciencia y esmero las modificaciones genéticas exactas para traer a una especie extinta hace casi trece mil años, tenemos que los animalitos gozan de gran publicidad por haber aparecido en la popular serie Juego de Tronos.

Lo tienen todo, lobos blancos como la nieve que llegan desde el pasado con su tamaño descomunal y una prominente carrera televisiva.

De lado queda todo el dilema aquel de qué tan ética es la modificación del genoma (en este caso de lobos grises, su pariente más cercano) o de qué tan positivo es para el avance de la ciencia.

Las preguntas surgen desde la obviedad: será anecdótico o es realmente una noticia importante? Será que regresan los dinosaurios en forma de ficha o esto fue un logro aislado? Será la saga Jurasic Park renombrada a género documental? Qué tan bueno será traer especies extintas a esta actualidad?

Como no somos genetistas podemos solo armar metáforas políticas con está imagen de poderosos lobos terribles sometidos a la "desextinción".

Sí, porque todo esto nos regaló este interesante neologismo: "desextinción".

Y cuántas cosas que imaginamos ya no regresarían, ya no tendrían lugar en el debate social, cuántas cosas dábamos por hechas e imposibles de revivir, están hoy sometidas a procesos de "desextinción"

Imaginemos por unos segundos a los consultores como científicos inescrupulosos, a la empresa "Colossal Biosciences" como una encuestadora que acerca datos a los poderosos y en el laboratorio: todas las herramientas disponibles. Fakes news, redes sociales, mentiras, extorsiones, financiaciones turbias y lobistas, no lobitos, trabajando sin descanso.

Lobos terribles llegando desde la prehistoria, aullando por el poder, una jauría de cazadores con astucia actualizada y una voracidad para el poder que los trepa al trono.

Trump y su corte de millonarios se concentra en el mapa del comercio mundial.

Guerra fría arancelaria. El sube y baja de los mercados, aúllan las jaurías. China gruñe y se acerca a Europa, Europa tiene miedo. Israel va por toda la franja de Gaza fingiendo demencia y una cuestión de seguridad. Irán dice que no negociará directamente con Washington su programa nuclear.

Territoriales, poderosos, potentes, se trepan a lo alto y divisan el futuro.

China insta a Estados Unidos a cancelar por completo los "aranceles recíprocos". Estados Unidos dice "no". Entran en debate los aparatos tecnológicos y las compañías tecnológicas. Europa dice que esa es su carta de reaseguro si Trump les traiciona. Ursula von de Leyen dice por si acaso hagamos un fondo común para armamento por si gritamos como Pedro en Pedro y el Lobo y nadie viene a rescatarnos.

Rusia atacó a Ucrania, Estados Unidos aumenta las deportaciones, China no descansa y ya tenemos osos, lobos, dragones y águilas en el mismo juego.

Discursos "desextintos" de guerra, perdida de derechos, restricciones, intromisión, homofobia, sexismo, violencia. Una alteración ultra rápida del genoma social.

Y así cosas que creíamos extintas solo estaban congeladas, conservadas en ámbar, silenciadas, guardas para saltar desde la oscuridad como un lobo terrible.

Estados Unidos recupera el Canal de Panamá.

-No es así- dirá el Ejecutivo panameño -La soberanía está intacta-.

Si, claro, por supuesto: estados unidos recupera el Canal de Panamá.

Hubo elecciones en Ecuador. Planteadas como más de Noboa o el regreso de Rafael Correa en forma de Luisa González.

Estado mínimo, todo el poder a los privados, mentalidad empresarial alianza con Washington o estado máximo, todo el poder al Estado, mentalidad ancestral alianza con Venezuela.

Y en medio de los extremos toda la violencia narco, la inestabilidad económica y el deterioro social.

Marchas de protesta en Perú para informarle, una vez más, a Dina que nadie la quiere. En Brasil Bolsonaro se puso malo en campaña, aunque está prohibido, y lo internaron por una obstrucción intestinal. El senado de Bolivia no quiere que el presidente Luis Arce empeñe las reservas de oro y en República Dominica hubo funerales masivos por la tragedia de la discoteca.

Y entre aullidos y lobos del pasado traídos a la actualidad gracias a la experimentación genética en Argentina: el gobierno anunció la salida del cepo cambiario.

Lobo está?

-Estoy quitando el cepo!

Pero que cánidos más mentirosos.

Imagen impactante, Javier Milei y todo si gabinete con discurso en cadena nacional.

Una foto donde el que no parase paciente psiquiátrico roza la mirada turbia de los lobos terribles.

Argentina entra en un régimen de flotación de la divisa donde habrá una banda cambiará que...

Momento... estamos hablando de las exigencias del Fondo Monetario Internacional para soltar el dinero necesario para llegar hasta las próximas elecciones?

-Un lobo terrible no lo ve así.

Osea que también llegan los aumentos colosales de las tarifas de luz y gas como pidió el FMI?

-Quita de subsidios se dice.

OK. Entonces inflación de casi el 4%, toma de deuda pública, más recortes, privatización de empresas estatales y lo vea por donde lo vea una devaluación del 30% sumada a la devaluación soterrada que viene haciendo la jauría desde hace rato?

-No! Momento memorable en que la Argentina Libertaria se deshace del cepo y logra la libertad más absoluta y gloriosa con aullido de cierre y aplauso cerrado.

Pero entonces el león era un lobo?

-son animales potentes, majestuosos, poderosos.

Letales.

Y el papa aparecía en domingo de ramos. La CNTE le promete un plantón con acampe en zócalo a la sheinbaum y en la Feria del Caballo en Texcoco se pusieron bravos porque no les tocaron sus "narcorridos".

Tranquilos, tranquilos, estamos ya en semana santa. El lobo terrible promete comer verduras y pescado y el mundo se pone de rodillas. No tanto para rezar si no por caer vencido.

Damas y caballeros: bienvenidos kaos total!!!!!