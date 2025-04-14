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Los Lobos Terribles - Podcast

Lunes14 de abril de 2025

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LOS LOBOS TERRIBLES

La desextinción política de fórmulas, escenas y discursos que creíamos fósiles.

Noticias Del Mundo:

La manipulación genética - Argentina anuncia salida del cepo - Comienza Semana Santa - Desmadre en Texcoco - La CNTE muestra los dientes - Tutankamón y las bandejas - Bernie Sanders en Coachella - Todo el poder a los Soviets.

Historias Desintegradas:

Regale ese oso - Por la carretera en La Marquesa - Haciendas de ricos - Zoo privado - Fiesta abierta al pueblo - El problema de los aranceles - Pepito Pérez y John Johnson - Globalización - El asado y la música - La payasa triste fumadora - Real o irreal - El loro peronista - Todos con la marcha - Abuelita ruda - El día de las Américas y más...

LOS LOBOS TERRIBLES

El lobo terrible promete comer verduras y pescado y el mundo se pone de rodillas

 

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EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD

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Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.

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