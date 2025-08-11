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El Pirata @PirataEcdqemsd | 11 de Agosto de 2025 | ECDQEMSD Podcast

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Bienvenidos a las noticias del mundo y los aumentos. Que aumenta la renta, que aumenta la comida, que aumenta todo, hasta la recompensa por Nicolás Maduro.

Sí. Es raro, o no tanto, pero la relación Washington Caracas tiene sus tiempos. De pronto cae la presión sobre el gobierno chavista, de pronto se prolongan contratos, de pronto se pelean con discursos cruzados, de pronto se olvidan el uno del otro y de pronto hay retasación en el letrero estilo farwest que dice: Buscado.

Bueno, lo de buscado es parte del diseño, porque en realidad es fácil encontrar al presidente de una república. En este caso uno va a Miraflores, en Caracas, y pregunta por el Gallo Pinto. Simple.

Pero aquí lo que pedimos es algo que nos permita llevarlo a Guantánamo. Y aunque lo siguiente parezca exagerado o un paso de comedia, no lo es. El secretario de Estado Marco Rubio difundió la imagen con la retasación de Nicolás Maduro.

Y decimos retasación porque la primera administración de Trump ya había ofrecido 15 millones de dólares. Después vino Joe Biden y dijo vamos con 25 millones. Y ahora Trump 2.0 dice échenle 50.

Sale letrero para diseño. Por favor sean serios.

Nicolas Maduro Moros. Una foto del gallo pinto por si no lo conoces. Buscado por... tú ponle, no le escatimes, vamos con todo. Por narco terrorista, conspirador, importador de cocaína, fomentar el tráfico de armas para crímenes relacionados con drogas. Ahora debajo ponle dos códigos QR. Uno que te lleva a oficinas del estado y el otro directamente a la CIA. Y como si fuera poco, un correo con la frase "envía tips a la DEA": cartelsolestips arroba dea punto gov. Maravilloso.

Me imagine enviándole tips a la DEA para que puedan detener al presidente de una república caribeña.

De estas genialidades se construye la historia. Bueno, la historia actual.

Para aplaudir de pie el capitulo donde la fiscal Pam Bondi relaciona a Maduro con la organización narco criminal Tren de Aragua y el cartel de Sinaloa.

Obvio van a buscar a Claudia Sheinbaum que andaba mirando la tabla de aranceles y le preguntan: qué sabe de que Nicolás Maduro es socio del cartel de Sinaloa?

-Es la primera vez que oímos eso- dijo.

En eso la Corte Penal Internacional presiona una vez más al gobierno chavista por los Derechos Humanos. Un "pendientito" del Diosdado y compañía.

Y saltando de la tercera cuerda el Departamento del Tesoro suma al cartel de Soles, liderado por militares venecos de alto rango, a la lista de organización de grupos terroristas globales especialmente designados.

Así que mientras Trump se acordó de pronto de que Maduro era el malo, firma una orden que insta al ejército de los Estados Unidos a combatir a los carteles en el extranjero.

Ahí es cuando empezamos a entender un poco más todo el asunto. Momento!!! Nuestros gobiernos serán amañados, corruptos, vulneradores de derechos, narco flexibles, mafiosos, pero son nuestros!

Digo, está genial que el águila calva nos cuide a todos por igual, pero y si mañana a un gobierno gringo les cae gordo nuestro gobierno y lo acusan como al de Maduro pero con mentiras?

No, no digo que sea verdad lo de Maduro que ya va por su tercer mandato, que gobierna el país con el mayor éxodo del últimos medio siglo y que hay pruebas reales de casi todo de los que se lo acusa. Solo digo, con lo creativos que se han puesto en Washington uno nunca sabe.

Trump hace que la pelea con Lula, el diluvio arancelario, el anuncio del plan del salón de baile en la Casa Blanca, la "lista Epstein" y los recortes de servicios públicos parecieran cosas de hace mil años. Es más, ya lo de "buscando a Maduro" parece cosa del pasado.

Porque en su afán de ir tras en Nobel de la Paz pidió a su equipo una victoria evidente como "Señor pacificador del mundo moderno".

Con Putin se va a encontrar en Alaska el viernes próximo y de allí difícilmente salga la paz. Zelenski está que trina porque no lo invitaron, Putin no es de decir "como usted diga" y Trump solo tiene aranceles y más aranceles para presionar.

Así que la conversación será del tipo: -Oh Alaska!!! Nosotros se la compramos por un precio chistoso.

-Es verdad- dirá putin. -Eso pasó porque yo no era presidente de Rusia entonces.

Y así entre risas ambos dirán que la conversación fue muy fructífera y terminaran culpando a Ucrania de no poner voluntad para alcanzar la paz por no querer ceder todo el territorio que ya ocupa Moscú.

Por el lado de Israel y la franja de Gaza, no hay nada que nos acerque al Nobel de la Paz. Tierra arrasada, hambruna, Netanyahu que quiere todo el control aunque diga que es solo para eliminar a Hamás, su propio jefe del Ejercito que se opone a semejante despliegue, marchas en las calles de Tel Aviv contra el primer ministro. Todo mal.

Los de Camboya y Tailandia se arregló solo, lo de Sudán mejor ni meterse, lo del Sahara occidental ni interesa, China nos ignora aunque le regalemos drones a Taiwán y solo nos queda una carta.

El viernes pasado Trump en el despacho oval con los líderes de Armenia y Azerbaiyán para la firma de un preacuerdo de paz.

Los dos enemigos del cáucaso dándose la mano y hablando de lo maravilloso que es Donald.

El primer ministro armenio, Nikol Pashinián, calificó la declaración conjunta de "resultado revolucionario" y se aventó un pasaje de la Biblia mientras Trump se ruborizaba: "bienaventurados los pacificadores".

El de Azerbaiyán, Ilham Alíyev. Directamente dijo "si no fuera por el presidente Trump y su equipo, probablemente hoy Armenia y Azerbaiyán estarían de nuevo inmersos en este interminable proceso de negociaciones", proceso en que intermediaba Rusia, digo, no es un dato menor. Y cerró con un "el presidente Trump trae la paz al cáucaso".

A ver niños, quién se merece más que nadie el Nobel de la Paz? Le doy una pista, comienza con T y termina con rump.

Y mientras Morena disimula las internas, en Estados Unidos alistan nuevos centro de detención inspirados en el Alligator Alcatraz de DeSantis y Alemania prohíbe temporalmente la exportación de armas a Israel en desacuerdo con la ocupación total de Gaza: más noticias daban la vuelta al mundo.

La primera ministra de Italia Meloni recupera el polémico proyecto del megapuente de Sicilia. Haití tiene nuevo presidente de transición y por supuesto ya fue amenazado por las pandillas que gobiernan de verdad. En Argentina el presidente Milei hizo una cadena nacional para decir que no va a aprobar nada en contra de sus números y que voten bien así le dan todo el poder en el Congreso y lo dejan de poner en situaciones incomodas que lo obliguen a tener que volver a insultar a todo el mundo.

Y como dato, no menor, los geniales asesores de Milei, decidieron usar el "Nunca Más" afirmación del gran Ernesto Sábato en el informe sobre terrorismo de Estado que se convirtió en símbolo de la lucha contra las dictaduras, como campaña contra el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires.

Cinismo, ignorancia, brutalidad, provocación? Todo junto por el mismo precio y con la misma tipografía para que no haya margen de error. Del otro lado, Cristina indignada porque le aprieta la tobillera y ya se cansó de tener que avisar a la fiscalía quién la visita.

Y en Bolivia el clima electoral aumenta, tenemos olas de frío, olas de calor, incendios en el sur europeo, muchas lluvias y Marilyn Manson en San Luis Potosí.

Damas y caballeros: bienvenidos al kaos total!!!!!!!