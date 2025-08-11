En Caso De Que El Mundo Se Desintegre Podcast

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Lunes 11 de agosto de 2025

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El gobierno de Estados Unidos aumenta la recompensa por el presidente venezolano Nicolás Maduro.

Noticias Del Mundo:

Buscando a Maduro - Trump es Mister Paz - Encuentro en Alaska - La Frankenstein - Milei y su especie - Bienvenidos Marilyn Manson a San Luís Potosí.

Historias Desintegradas:

Descripciones latinoamericanas - Calle 13, Bersuit y Las Manos - Plaza Bolívar en Bogotá - Dejé el alcohol - Para la soberana - Glam Rock y cucarachas - Cómo hacer engrudo - Ecuaciones para la Octava SRD - Las matemáticas - Esos alumnos geniales - Encuestas en recibos - Día Mundial de los Tambores Metálicos y más...

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Nicolás Maduro Moros. Una foto del Gallo Pinto por si no lo conoces.

 

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EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD

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gracias Dragones Dorados !!

Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.

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