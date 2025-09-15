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en la escena política

El Pirata @PirataEcdqemsd | 15 de Septiembre de 2025 | ECDQEMSD Podcast

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Bienvenidos a las noticias internacionales y a una semana de gritos, dolores y festejos.

Sí, porque como primer punto México da el Grito de Dolores que marca el inicio de la independencia. O si lo desean, el comienzo de otro tipo de dependencia. Como sea aquí cuando se festeja se festeja.

Cuestión que entre gritos y dolores tuve un sueño vívido que todavía me mantiene inquieto.

Zócalo capitalino, noche, todo tricolor, exacerbación de lo patriótico y del orgullo nacional.

En eso la veo pasar a Claudia Sheinbaum con un videojuego del Bienestar en la mano y le pregunto: -no deberías estar dando el grito?

Ya voy -me dice- es que vengo de una reta con García Harfuch.

-Cuál reta?

-Tenemos que dar el "gatazo" de que el gobierno si tiene el control.

-Ah por eso detuvieron al operador financiero del Jalisco Nueva Generación, a un líder del cartel de Tlahuac, a los marinos huachicoleros en Tamaulipas y el grito en Sinaloa se da con más de 10 mil efectivos y sistemas antidrones, pero se da?

-Claro. No vamos a permitir que nos manejen la agenda.

-Viva México- le dije.

-Viva México- me dijo.

En eso de la nada aparece Donald Trump vestido de fantasma y confundiendo el Grito con el día de muertos.

Se me acerca y me comenta: -que van a saber de dolores!!!? A ustedes no le mataron al buen Charlie.

No sé a que se refirió con eso de "a ustedes" pero así como lo ven, todo gringo y todo grandote, se puso a llorar desconsoladamente. Según él por Charlie Kirk, el joven conservador asesinado en un mitin en Utha. Yo creo que no era solo por eso.

Intente consolarlo sin mucho éxito. Seguía llorando y gritando.

-Fue una semana horrible. Horrible!!! Netanyahu hace lo que quiere, lo de Ucrania y Rusia no camina y se acercan los premios Nobel, Putin me perdió el respeto, Kim Jong-un se ríe en mi cara y hay que darle una paliza a esos lunáticos de izquierda radical. Voy a enviar a la guardia nacional a Chicago, a Memphis, a Caracas!!! a Charlotte donde los afroamericanos, seguramente de izquierdas, asesinan jóvenes ucranianas, muy posiblemente de derechas, en los trenes! Voy a hacer a América grande otra vez, aunque me hayan matado a Charlie.

Le comenté: -tiene razón donald, una semana fatal, como sí fuera poco Israel volteo edificios enteros en Gaza, atacó Yemen otra vez, operó en Qatar sabiendo que es aliado de Washington, murió un inmigrante durante un operativo de ICE en Illinois, la ONU le aprobó la solución de los dos Estados a favor de Palestina y le aparecieron los dibujos del cumpleaños de Jeffrey Epstein.

-Ah todo eso me tiene sin cuidado. Y el dibujo que le regale a mi amigo, bueno a mi conocido, bueno a ese hombre que conocí por casualidad, es puro arte abstracto, no se por qué ven tetas y morbosidad pedófilia en eso.

En eso veo que atiende un teléfono y dice: -Vamos para allá!!!!!!

-Qué paso?- le pregunto.

-Cayeron unos drones de lado de Polonia. El deber me llama-.

Yo permanecía con la mirada fija en aquel balcón de Palacio de Gobierno pensando en la flexibilidad que tiene Washington para convertirse en garante de las libertades dependiendo de que libertades estemos hablando cuando veo pasar en bicicleta a Nicolás Maduro gritando que otra vez se adelantaba la navidad a septiembre para beneficio del pueblo.

Le grite -Nicolás!!! Gallo pinto!!!!- Y se perdió entre la multitud como quién va a defender su territorio, su gobierno y su negocio en el caribe.

Doy unos pasos hacia atrás y me sorprende un hombre hablando en portugués.

-Qué van a saber de dolores si ustedes no son perseguidos políticos.

-Jair bolsonaro!!! Qué hace aquí?-

-Tratando de huir del dolor. Le parece a usted? 27 años por intento de golpe de estado contra Lula?

-Bien supongo que el Tribunal Supremo hizo lo correcto. No se rindió a las presiones de su amigo Trump, me va a decir usted que no movió influencias para boicotear el resultado de las elecciones 2022, tomar el poder a la fuerza y provocar un levantamiento con planes de asesinar a Lula de ser necesario?

A los gritos me respondió: -No, no, no, bueno si. Pero no es tan así!!! Usted es uno de ellos. Yo solo quiero lo mejor para Brasil y si para eso debo instaurar una dictadura y eliminar a los que piensen diferente...

En eso Gustavo Petro se asoma por detrás del mástil en el centro del zócalo y murmura: -ve, por eso quiero purgar al poder militar. Son mañosos, parcero, son mañosos.

En ese instante me rodearon una cantidad enorme de coreanos que decían: foto, foto, foto.

-Foto antes de que nos manden a Seúl de regreso-.

Era los mas de 300 coreanos detenidos en la macrorredada de ice en la Hyundai de Georgia.

Les pregunte que hacían haciendo escala en México.

Me respondieron: -vinimos a ver a Oasis. Además nos dijeron que México se pone bueno en Septiembre.

-Bueno- trate de explicar -hay de todo, también hay terremotos devastadores, muchas lluvias y si no tiembla tenemos por ejemplo una explosión de una pipa de gas en Iztapalapa.

-México sorpréndeme!!!- gritaba una estrella de los medios de comunicación.

-arrepiéntase de lo que dijo- le decía un grupo de personas con amplia experiencia de vivir en el país.

Una señora me abrazaba y lloraba a los gritos: -murió la abuelita heroína que se quemó salvando a su nieta.

-si estuvo rudo eso verdad?

-por suerte se le llegó a aplicar a su foto el filtro de estudios Ghibli antes de morir.

Mientras le pedía a la señora que me suelte y un grupo de europeos pasaba impactado por los drones caídos en Polonia, veo a Ursula von der Layen al trote con su coquita de vidrio y una orden de tacos llegado hacia las zonas de las vallas.

Intenté decirle que no había ningún apuro y que tenga cuidado no se vaya a caer.

Me miró con odio y me dijo: -ja, que buen chiste.

Luego recordé que tenía una moción de censura, que la crisis de los drones la había puesto de nervios, que Alemania y Francia reforzaron la frontera polaca sin consultarle, que la OTAN le palmeó la espalda, que la economía europea anda haciendo malabares y que tuvo una de sus peores semana desde que corta el bacalao en Bruselas.

En eso escucho a Vladimir Putin a las carcajadas a mitad de la avenida. Como buscando un dron.

-Usted es perverso señor Putin. Con todo este contexto a usted se le ocurre que no hay mejor momento para iniciar ejercicios militares de rutina junto a la frontera polaca?

-Para más pacer- me dice -no lo entenderías-.

-Son así, son así, estos zurdos de mierda!!!!

Esa voz la conozco pensé, y cuando me di vuelta era él. Javier milei enojadísimo entre gritos y dolores.

Iba a explicarle que Putin será un ex agente de la KGB, un dictador, un nacionalista paranoico, un pragmático líder del siglo XX en el siglo XXI pero jamás un actor zurdo, cuando se larga a llorar y grita: que semana mas zurda de mierda!!!

-Tranquilo Javier, las Fuerzas del Cielo no te querrían ver así.

-acusaron a mi hermanita de coimera corrupta, las estrategias para las elecciones fueron pésimas, compramos encuestas falsas, perdimos las elecciones bonaerenses y ahora se me atreven todos: los gobernadores, los diputados, los periodistas ensobrados, los no ensobrados, los mandriles, los cucas, los zurdos, los de la CGT, la CTA, los maestros, la Universidad de Buenos Aires, los del Garrahan, los macristas, los peronchos, Spagnuolo, los discapacitados, los jubilados, los youtubers cucardos y hasta Katy Perry con un cuadro de Evita! Pero no voy a cambiar el rumbo!!! No voy a cambiarrrr!!!

Trate de tranquilizarlo diciendo que en realidad el pueblo no estaba comprendiendo su política, que seguramente de aquí a octubre la iba a comprender, y que había perdido ante un enorme y colosal candidato como es Axel, pero ni yo me lo creí.

Había murmullos, Claudia ya estaba en el balcón.

En es momento se me acerca un chico como salido de una película en blanco y negro y me ofrece un periódico.

Extra, extra: Francia entre bloqueos y protestas. Paramilitares avanzan en Sudán. Hay nueva presidenta en Nepal tras las protestas. Detienen al joven que asesino al activista conservador favorito de Trump. Tensión por la retención de un barco pesquero venezolano. Desaparecen migrantes en México. Dinamarca se siente amenazada por Rusia. Tras la crisis de los drones en Polonia aparece la amenaza sobre Rumania. Se jugó el clásico nacional y perdió Canelo.

-Qué? A ver niño, dame un periodico.

Y así, entre gritos, dolores, entre olor a patria y a política, entre decisiones soberanas y cuestiones que nos trasciendes, entre el drama y la dicha de la historia cotidiana: nosotros les damos la bienvenida al caos total!!!!!