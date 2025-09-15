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SHOW 6131 DESCARGAR SHOW
Entre gritos y dolores, entre olor a patria y a política, entre el drama y la dicha de la historia cotidiana.
Noticias Del Mundo:
El Grito de Dolores - Viva México - Mala semana para Trump, Bolsonaro y Milei - Los dos Estados - Victoria chiva en clásico nacional - Derrota del Canelo - Oasis en la CDMX.
Historias Desintegradas:
El sueño de Miguel Hidalgo - Un día en Madrid - El sol de Andalucía embotellado - Tours raros - Un sueño real - Modric, Tony Cross y CR7 - El periférico de Saltillo - Muro de medusas - Mi vida con Claudia Schiffer - Amor u Obsesión - Errores culturales - Terapia - Falta de diagnostico - Día del Grito - Independencia de México y más...
Semana dificilísima, la que pasó, para muchos políticos que venían disfrutando aparentes victorias.
EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast
EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD
Otros episodios de En Caso De Que El Mundo Se Desintegre
ECDQEMSD podcast llega a usted gracias al aporte desinteresado de la unión desintegrada de Dragones Dorados.
gracias Dragones Dorados !!
Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.