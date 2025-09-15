SHOW 6131 DESCARGAR SHOW

Entre gritos y dolores, entre olor a patria y a política, entre el drama y la dicha de la historia cotidiana.

Noticias Del Mundo:

El Grito de Dolores - Viva México - Mala semana para Trump, Bolsonaro y Milei - Los dos Estados - Victoria chiva en clásico nacional - Derrota del Canelo - Oasis en la CDMX.

Historias Desintegradas:

El sueño de Miguel Hidalgo - Un día en Madrid - El sol de Andalucía embotellado - Tours raros - Un sueño real - Modric, Tony Cross y CR7 - El periférico de Saltillo - Muro de medusas - Mi vida con Claudia Schiffer - Amor u Obsesión - Errores culturales - Terapia - Falta de diagnostico - Día del Grito - Independencia de México y más...

GRITOS Y DOLORES

Semana dificilísima, la que pasó, para muchos políticos que venían disfrutando aparentes victorias.

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast