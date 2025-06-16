LAS REVUELTAS

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la calle también es nuestra #NoKings

El Pirata @PirataEcdqemsd | 16 de Junio de 2025 | ECDQEMSD Podcast

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Bienvenidos a las noticias del mundo y a las calles de los Estados Unidos donde se alza el grito contra el autoritarismo, la violencia y la perversión.

Acorralados, perseguidos, violentados. La calle es un espacio hostil pero la calle también es nuestra, gritan bajo la consigna "no kings" cientos de miles de personas en las ciudades más importantes de Estados Unidos. Marchas desde Los Ángeles hasta Washington DC.

La política, por demás agresiva, de Donald Trump ha hecho el milagro; ha provocado que toda esta gente salga a las calles para mostrar resistencia a la deriva autoritaria, basada en el apoyo de sus bases, de un presidente estridente, grandilocuente, fanfarrón, soberbio, ignorante y retrogrado.

"Un desfile militar con lluvia es de buena suerte" decía Trump el día de su cumpleaños adueñándose del desfile por el día de la bandera.

La bandera que está allí arriba gracias a los migrantes que persigue.

No Kings mister Trump. No hay reyes en las calles. Queremos construir, trabajar, caminar sin ser violentados, amedrentados, amenazados, asaltados por jóvenes robustos con pasamontañas miembros del ICE(Servicio de control de Inmigración y Aduanas).

Que teman los narcos, los "bad hombres", el Tren de Aragua, los que llenan Estados Unidos de fentanilo, los que roban y matan, los malditos migrantes, los que arruinaron este país. Pero no todos somos eso mister, la gigantesca mayoría no somos eso.

El tío Sam nos señala para decirnos que ahora nos necesita otra vez para la guerra. No la guerra de Vietnam, ni la de Corea, ni la del Golfo, ni ninguna de esas. La guerra es contra la migración, contra el extranjero. Llama a este teléfono y denuncia. Instala el terror en el vecindario, señala, muestra tu poder, has valer tu supremacía nativo americano. No, no tu indio, el otro nativo.

Revueltas en las calles de los Ángeles. Siempre Los Ángeles. Protestas y manifestaciones que se extiendes a otros estados. Un reguero de pólvora.

Propaganda amenazante. Trump dice que sabe que esto traerá escasez de trabajadores. Trump envía al ejercito a California. Trump sopla las velas del pastel. Feliz cumpleaños mister president!!!

Cuando te acorralan, te arrinconan, te provocan, te buscan, te violentan, te amenazan, tarde o temprano vas a mostrar las garras.

Desde que asumió Donald Trump la amenaza al migrante es constante. En forma de comentario, en forma de noticias, en forma de declaración, en forma de acción, en forma de política de Estado.

Y cuando más problemas hay en otros espacios del poder y la gobernabilidad, cuantos más fracasos se hacen evidentes en la administración pública más aparece la "vieja confiable" para conformar a su electorado más radicalizado. Redadas, detenciones y deportaciones de extranjeros. El mal de toda la república. Es en serio?

Se pelean con el gobernador Gavin Newsom, habla el sheriff de la frontera, duplica la apuesta Trump, los gobernadores republicanos cortan cartucho, habla Marco Rubio, vocifera Kristi Noem la secretaria de Seguridad Nacional, Ron de Santis dice que es tu derecho seguir adelante con tu automóvil, balacean a congresistas en Minnesota, las tintas se cargan.

En los trabajos no se habla de otra cosa. Ya viste lo del ICE en la fabrica? Supiste del tipo que enviaron por error a la cárcel de Bukele? Supiste que de los vuelos de deportaciones la mitad de los pasajeros son niños? Te enteraste de la guatemalteca a la que los agentes esperaron a la salida del juzgado?

Aquí es donde entra la perversión. Agentes que piden aviso por wathsapp cuando alguien vaya a los juzgados a tramitar su situación migratoria.

Estamos a nada de organizar una fiesta popular con burritos, danzas folklóricas y sorteo de premios en las oficinas de deportaciones.

La frontera empoderada. Los rancheros power rangers. Los pequeños dictadores apañados por el autoritarismo mayor.

Migrantes viviendo una muestra de país dictatorial latinoamericano o africano pero en territorio estadounidense. Sin desaparecidos de momento, pero con perseguidos, deportados, desplazados, detenidos en las calles sin más pecado que el de no tener el papel.

A veces una historia ejemplifica mejor el por qué estalló Los Ángeles, el por qué la gente salió a la calle, el por qué de las marchas, las manifestaciones, el #nokings.

Vamos a uno de los pasillos de uno de los tantísimos tribunales que hay en un barrio del sur de Los Ángeles.

Una mujer sale de una de las oficinas y se dirige a la calle.

Ni bien sale se acerca un hombre y le pregunta en perfecto español: buenos días, disculpe, ya cerraron su caso?

Como en una emboscada para detener al más alto mando de un grupo que amenaza la seguridad nacional es rodeada de inmediato por policías con chalecos antibalas, armas, cargadores, lentes oscuros, el rostro cubierto y las iniciales ice en sus espaldas. El sueño americano se había terminado.

Por cosas como esas hoy la gente está en las calles. Por cosas como esas y para que nadie olvide que la calle también es de ellos, de los que hacen a cualquier país grande. Pero en serio.

Y mientras tanto el mundo daba brincos en la cuerda floja: Israel ataca Irán, Teherán responde con ataques a Tel Aviv y Jerusalén. Netanyahu dice que arderán los enemigos de Israel. Irán quiere borrar a Israel de la faz de la tierra. Gaza queda en segundo plano y los ejércitos de Israel e irán ahora se enfrentan sin intermediarios, sin Hezbolá, sin los rebeldes hutíes, sin Hamás, sin ninguno de los tercerizados de esta guerra.

Estados Unidos jura que no intervino en el ataque que mató a varios altos mandos de la Guardia Revolucionaria iraní.

Los drones van y vienen. Las muertes van y vienen. Las alarmas suenan constantemente.

Los líderes mundiales piden calma y prudencia.

Los negociadores del plan nuclear iraní en Omán dicen que se suspenden las negociaciones porque obviamente, dado el contexto, ya no tienen sentido.

Y en este mundo sin sentido donde el sentido se lo va dando la necesidad de mostrar resistencia a las obscenas situaciones a las que algunos líderes mundiales nos exponen, nosotros les damos la bienvenida al kaos total!!!