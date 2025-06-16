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Acorralados, perseguidos, violentados, la calle es un espacio hostil pero la calle también es nuestra. No Kings mister Trump.

Noticias Del Mundo:

Las calles de USA - Trump cumpleaños - Desfile militar - #NoKings como grito de resistencia - Israel e Irán sin intermediarios - Acomodamos la agenda - Mundial de Clubes ha comenzado.

Historias Desintegradas:

La explicación regia - Edecanes y programas - El Arquitecto y la licenciada - Bonita Monterrey - Temporada de monzones - Las vacas muertas - A Bangladesh - Reencarnación técnica - Todo digitalizado - No tengo una moneda - Compras Online - Economía, impuestos y aranceles - Cerveza y cacahuates - Noticias estresantes - Explicaciones simples - Tortugas marinas - Nos vamos de tapas y pinxos y más...

LAS REVUELTAS

La política migratoria agresiva de Donald Trump pone a la gente en la calle.

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast