LAS REVUELTAS

||| COMUNICATE CON LA NAVE ||| DRAGONES DORADOS ||| EPISODIOS ||| ECDQEMSD PODCAST |||
SHOW 6066 DESCARGAR SHOW
Acorralados, perseguidos, violentados, la calle es un espacio hostil pero la calle también es nuestra. No Kings mister Trump.
Noticias Del Mundo:
Las calles de USA - Trump cumpleaños - Desfile militar - #NoKings como grito de resistencia - Israel e Irán sin intermediarios - Acomodamos la agenda - Mundial de Clubes ha comenzado.
Historias Desintegradas:
La explicación regia - Edecanes y programas - El Arquitecto y la licenciada - Bonita Monterrey - Temporada de monzones - Las vacas muertas - A Bangladesh - Reencarnación técnica - Todo digitalizado - No tengo una moneda - Compras Online - Economía, impuestos y aranceles - Cerveza y cacahuates - Noticias estresantes - Explicaciones simples - Tortugas marinas - Nos vamos de tapas y pinxos y más...
La política migratoria agresiva de Donald Trump pone a la gente en la calle.
EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast
EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD
Otros episodios de En Caso De Que El Mundo Se Desintegre
ECDQEMSD podcast llega a usted gracias al aporte desinteresado de la unión desintegrada de Dragones Dorados.
gracias Dragones Dorados !!
Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.