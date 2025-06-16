En Caso De Que El Mundo Se Desintegre Podcast

||| COMUNICATE CON LA NAVE ||| DRAGONES DORADOS ||| EPISODIOS ||| ECDQEMSD PODCAST |||

Las Revueltas - Podcast

Lunes 16 de junio de 2025

SHOW 6066 DESCARGAR SHOW

LAS REVUELTAS

Acorralados, perseguidos, violentados, la calle es un espacio hostil pero la calle también es nuestra. No Kings mister Trump.

Noticias Del Mundo:

Las calles de USA - Trump cumpleaños - Desfile militar - #NoKings como grito de resistencia - Israel e Irán sin intermediarios - Acomodamos la agenda - Mundial de Clubes ha comenzado.

Historias Desintegradas:

La explicación regia - Edecanes y programas - El Arquitecto y la licenciada - Bonita Monterrey - Temporada de monzones - Las vacas muertas - A Bangladesh - Reencarnación técnica - Todo digitalizado - No tengo una moneda - Compras Online - Economía, impuestos y aranceles - Cerveza y cacahuates - Noticias estresantes - Explicaciones simples - Tortugas marinas - Nos vamos de tapas y pinxos y más...

LAS REVUELTAS

La política migratoria agresiva de Donald Trump pone a la gente en la calle.

 

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast

Escuchar ECDQEMSD Podcast en SpotifyECDQEMSD Podcast en iTunesECDQEMSD en YouTube PodcastApp ECDQEMSD AndroidECDQEMSD en CastBoxECDQEMSD en IvooxECDQEMSD en iHeartRadioECDQEMSD en Audioboom
ECDQEMSD en YouTubeECDQEMSD en TwitterECDQEMSD en FacebookECDQEMSD en Instagram

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD

Otros episodios de En Caso De Que El Mundo Se Desintegre

ECDQEMSD podcast llega a usted gracias al aporte desinteresado de la unión desintegrada de Dragones Dorados.

gracias Dragones Dorados !!

Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.

ser Dragón Dorado

En Caso De Que El Mundo Se Desintegre

EN CASO DE QUE EL MUNDO
SE DESINTEGRE ® © Copy 1998 / 2026
Trans Producciones todos los derechos reservados