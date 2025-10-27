MILEI MI EGO

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El Pirata @PirataEcdqemsd | 27 de Octubre de 2025 | ECDQEMSD Podcast

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Bienvenidos a las noticias del mundo y a las trampas del ego. Elecciones, decisiones, análisis y modos de contentar a todos o mejor dicho contentar el propio Ego.

Una semana con un cometa amenazante, un "celebrity presidents match" en costas del Pacifico colombiano, una gira interminable, una estrella del mundo de la seguridad, el atraco al Louvre, una rana inflable y unas elecciones cruciales para la Argentina.

Bueno, cruciales para el gobierno. Y no fue la oposición la que cargó de importancia unas legislativas del montón. Fue el propio gobierno de Javier Milei que las propuso como trascendentales.

Con el marco de un tesoro gringo soltando dinero para evitar el aterrizaje forzoso y con el mismísimo "amigo" trump diciendo que Argentina estaba luchando por su vida, los argentinos fueron a votar.

Lo bueno es que en elecciones que no son presidenciales todos pueden hacer sus análisis convenientes. Como aplicando la lógica que convierte derrotas en victorias, cada quién tendrá su mirada.

Porque en política decir: perdimos estrepitosamente, no está bien visto. Hay que motivar a la tropa dicen. Que el ego no se recienta. Más aún si estamos ante un ego inflamado que es ley.

Pero también en la velocidad de la política hay que tener astucia, habilidad, para frenar a tiempo.

Así se ganan carreras. Acelerando, llevando todo al máximo, exagerando, evitando, obteniendo ventaja y frenando a tiempo en las curvas. Básicamente frenando a tiempo. Si freno muy antes, como reconociendo las derrotas anteriores, pierdo tiempo valioso. Si freno muy encima, como ignorando la realidad, me voy al pasto, a la grava, al carajo.

Después de una campaña complicada con mítines con más gendarmes que civiles, con candidatos que andaban sucios jurando que querían aportar, con debates estériles y entretenidos de "si nos pelamos" o nos dejamos las trenzas y las tranzas, hubo elecciones en Argentina.

Elecciones que básicamente se plantearon como un freno contra el ultra derechismo ególatra de un Milei desencajado o el regreso a las décadas K-chavistas de corrupción muy superior al 3%.

Resultado puesto, como sea fue victoria y derrota para todos. Seamos optimistas gritan de un lado y del otro. Sigan luchando por respirar dice Donald Trump.

Y mientras la F1 daba vueltas en la ciudad de México, llegó el tiempo de lucirse para el secretario de seguridad Omar García Harfuch.

Alrededor de los cadáveres de Puebla, de la violencia en Sinaloa, del desastre de Poza Rica Veracruz, de la guerra territorial y del clima interno de Morena, García Harfuch fue a defender su "chamba" al Congreso.

Y así comenzó la mega exposición del secre en su versión Avenger.

Omar García Harfuch da su informe de seguridad y sostiene que "su trabajo es medible".

Omar García Harfuch reporta el decomiso de 98 millones de litros de huachicol

Omar García Harfuch anuncia un segundo detenido por el asesinato del líder limonero bernardo bravo en Michoacán.

Omar García Harfuch huele bien, tiene todo músculos en los brazos, redujo los índices de asesinatos dolosos en toda la república según sus propios registros, cruza viejitas, rescata gatitos y es el mejor secretario de seguridad que alguien pudiera desear. "Hasta la próxima tonotos parlamentarios"!

Nos vamos al norte de Sudamérica donde todos es alboroto. Trump, que ahora anda de gira por Asia, estuvo reventando narco lanchas, submarinos y soltando perros que lanzan abejas de sus hocicos por todo el mar Caribe y el océano Pacífico. Eso provocó que Gustavo Petro se suba al cuadrilátero y empezara un show espectacular. Trump lo llamó narco, mala persona, Petro respondió con un "me defenderé en los tribunales estadounidenses de tanta infamia" y con un "Estados Unidos ha escogido como su aliado en Colombia a la mafia".

Trump, que no se anda con tomas básicas, brincó de la tercera cuerda con una inclusión de Petro, su esposa y uno de sus hijos en la "lista Clinton". Una lista que básicamente dice: este tiene contactos con el narcotráfico y nos cae gordo.

Obvio que está la otra lista, este tiene contactos con el narcotráfico pero entra en categoría "que agradable sujeto".

Mientras tanto en Venezuela, Nicolás Maduro dice que tiene 5000 misiles para garantizar la paz y que las narco lanchas de Trump son en realidad barcazas de inocente pescadores artesanales que intentar llevar a un poco de alimento a sus familias.

Y como Trump no está mucho tiempo en la misma pelea, golpea, sale, entra, golpea, patea, mete a la CIA, sale y así, ahora lo tenemos por Asia amenazando a todos los que no estén de su lado.

En Israel las votaciones en el parlamento por la anexión de Cisjordania ponen nervioso hasta a sus aliados Marco Rubio y el vice J. D. Vance. En dominicana el huracán Melissa se ponía pesado, Argentina sufría inundaciones por la lluvias caídas, el presidente boliviano Rodrigo Paz seguía hablando de lo que hará si le dan chance y el presidente ecuatoriano Daniel Noboa denunciaba que lo intentaron asesinar con mermelada envenenada.

Parece que el plan de sus detractores era un dulce magnicidio.

Y las noticias seguían y seguían: detuvieron a un ex general sirio acusado de ejecuciones y torturas masivas, por primera vez en 500 años un rey británico rezaba en la capilla Sixtina, un incendio en la frontera entre Paraguay y Bolivia ya arrasó miles de hectáreas y la feria de Arte Contemporáneo en Paris tenía como protagonista a una rana de los Muppets tamaño colosal mientras Francia sigue hablando del robo al Louvre.

Un buque de guerra de Estados Unidos llegaba a Trinidad y Tobago; las comisiones negociadoras de Estados Unidos y China se repartían tierras raras; Gaza sigue siendo un lugar imposible, el frente ucraniano sufre el asedio ruso; Clara Brugada, Delfina Gómez y Claudia Sheinbaum se subían al tren y en Argentina se votaba en una elección que el propio gobierno (con su falta de astucia para frenar en las curvas y la conducción de un ego que es ley): proponía como determinante.

Acariciando el freno, que luego de un domingo siempre llega un lunes.

Damas y caballeros, como sabemos solo hay una realidad y muchas formas de analizarla para que se adapte a la versión que mejor nos caiga. Bienvenidos al kaos total!!!!!!!!