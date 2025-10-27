En Caso De Que El Mundo Se Desintegre Podcast

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Soy Tartamudo - Podcast

Lunes 27 de Octubre de 2025

SHOW 6161 DESCARGAR SHOW

MILEI MI EGO

El desafío político de ver victorias en las derrotas y la astucia de frenar a tiempo.

Noticias Del Mundo:

Elecciones parlamentarias en Argentina - Trump habla con Lula - Todo bien en la gira asiática - El misil de Putin - Más playeras - Real Madrid se queda con el clásico - Se confirmó, cantante y ex primer ministro, andan.

Historias Desintegradas:

Historia dudosa - Gemelas listas - Fiesta en la cerrada - La Sonámbula y el Salvador - Siempre sopa - Sopa de maní en Tarija - Lo videos legendarios - En los campos australianos - Indefendible - Churros y espárragos - Freír Monos - Bolivia requerimos explicaciones - Se abre el portal - Semana de Muertos - Llegan las mascotas y más...

MILEI MI EGO

Aplicando la lógica que convierte derrotas en victorias, cada quién tendrá su mirada.

 

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EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD

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gracias Dragones Dorados !!

Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.

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